Un conseil commence à supprimer les pistes cyclables alors que les députés demandent que les restrictions routières soient supprimées dans la capitale

Un conseil a commencé à supprimer les pistes cyclables controversées de verrouillage de Covid-19 tandis que les députés de Londres demandent que les restrictions routières soient supprimées dans la capitale.

Le gouvernement a fourni des fonds pour des pistes cyclables éphémères en mai afin de réduire la demande de transports en commun et d’encourager davantage de personnes à passer aux vélos.

Les responsables de West Sussex ont décidé plus tôt ce mois-ci de supprimer les voies cyclables qui avaient été critiquées pour avoir provoqué des embouteillages en provenance de Crawley, East Grinstead, Horsham, Shoreham et Worthing.

Les photos montrent les voies supprimées aujourd’hui sur Worthing High Street à Worthing, West Sussex. Cela intervient alors que les chiffres montrent que le nombre de cyclistes dans la ville a chuté après le lancement de l’initiative en septembre.

Pendant ce temps, deux députés conservateurs, Tony Devenish et Felicity Buchan, ont exprimé leur soutien à la suppression de la voie sur Kensington High Street, affirmant que le programme “ n’a pas fonctionné ”.

Un travailleur peut être vu en train de retirer des pistes cyclables pop-up sur Worthing High Street à Worthing, West Sussex, aujourd’hui après que les voies controversées ont provoqué des embouteillages

Les pistes cyclables éphémères supprimées sur Worthing High Street. Cela survient alors que les chiffres montrent que le nombre de cyclistes dans la ville a chuté après le lancement de l’initiative en septembre.

Dans un clip publié sur Twitter hier, Mme Buchan a déclaré: “ Nous sommes sur le point de Kensington High Street et nous sommes venus voir le trafic ce matin.

«Je voulais vraiment que la piste cyclable de Kensington High Street fonctionne, mais malheureusement, ce n’est tout simplement pas le cas.

«Cela n’a pas fonctionné pour les piétons, cela n’a pas fonctionné pour les personnes âgées, cela n’a pas fonctionné pour les handicapés. Donc, à contrecœur, je demande au conseil municipal de supprimer la piste cyclable de Kensington High Street.

M. Devenish a ajouté: “ Je tiens à remercier nos résidents et leurs associations de résidents d’avoir travaillé avec RBKC pour examiner réellement ce programme.

«C’était une bonne idée mais j’ai bien peur que cela n’ait pas fonctionné. Et maintenant, nous devons le retirer le plus tôt possible.

Le présentateur de télévision Jeremy Vine a failli être frappé par un conducteur alors qu’il roulait à vélo le long de Kensington High Street, publiant hier soir une vidéo montrant un automobiliste traversant la circulation.

Il a écrit: “ Folie absolue ce matin sur un tronçon de High Street Kensington où il n’y a pas encore de voie réservée aux cyclistes.

«C’est le scénario le plus effrayant sur un vélo, quand le danger vient de nulle part.

Pendant ce temps, à Worthing, il y a eu 7444 voyages à vélo au cours de la semaine commençant le 14 septembre, contre 6 131 la semaine suivante, chutant encore à 5839 la semaine suivante, selon les données du West Sussex County Council, a rapporté le Worthing Herald.

Les déplacements à vélo ont également diminué de 44% sur Chapel Road et de 14,9% sur Broadwater Road en septembre.

Le rapport notait: «Sur la base des observations des agents de la CSTIT à partir des données de service au volant, les temps et vitesses moyens de trajet à travers le système pendant les périodes de pointe semblent toujours se situer dans une fourchette prévisible.

Selon le conseil local, avec l’augmentation du trafic et l’utilisation des transports en commun, les voies cyclables ne sont plus nécessaires.

Roger Elkins, membre du cabinet des autoroutes et des infrastructures, a déclaré précédemment: “ Les programmes ont rempli leurs principaux objectifs: offrir aux gens un espace dédié au vélo plutôt que d’utiliser les transports en commun, ou de laisser la voiture à la maison et d’utiliser leur vélo à la place.

“ C’était en réponse à l’ensemble unique de circonstances lors du premier verrouillage national, notamment des écoles et des collèges fermés depuis des mois et une capacité de transport public considérablement réduite.

“ L’environnement extraordinaire qui a conduit à leur installation n’existe plus alors même que nous sommes sur le point d’entrer dans un nouveau verrouillage national: les écoles et les collèges sont ouverts, les volumes de trafic ont augmenté et, bien que la capacité des transports publics ne soit pas revenue aux niveaux d’avant mars, il est considérablement amélioré ».

Un travailleur photographié enlève les pistes cyclables sur Worthing High Street. Les trajets à vélo ont également diminué de 44% à Chapel Road et de 14,9% à Broadwater Road en septembre

M. Elkins a déclaré que les commentaires du conseil montraient que la plupart des gens étaient opposés aux pistes cyclables, affirmant qu’elles entraînaient une augmentation de la congestion.

Les compteurs automatiques de trafic ont également montré que très peu de cyclistes empruntaient les voies.

Cela intervient alors que Transport for London (TfL) confirme qu’il commencera ce week-end à supprimer l’une des pistes cyclables pop-up d’Euston Road.

Un porte-parole du réseau de transport a déclaré à MailOnline: “ En un temps record, plus de 90 km de pistes cyclables nouvelles et améliorées ont été construites ou sont en cours de construction, et d’autres sont constamment ajoutées au réseau cyclable en expansion de Londres.

«Tous les projets d’espaces de rue ont été mis en place à titre de mesures temporaires et la voie cyclable de la route Euston n’a jamais été un programme à court terme, étant donné les changements qui seront nécessaires le long de la route l’année prochaine pour accueillir les travaux HS2.

«Les pistes cyclables protégées jouent un rôle essentiel pour réduire le danger pour les usagers vulnérables de la route et permettre à davantage de personnes de rouler.

“ Cependant, notre examen du projet Euston Road a révélé que l’impact de la voie cyclable en direction ouest sur les bus et le trafic général l’emportait sur les améliorations pour le cyclisme, donc, après avoir étudié un certain nombre d’options, nous allons la supprimer.

“La piste cyclable en direction est restera en place pour le moment.”

Ils ont ajouté: “Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec la communauté locale sur nos plans pour rendre le cyclisme dans la région plus sûr et plus facile.”

MailOnline a contacté le Conseil de Kensington pour commentaires.