Un conscrit ukrainien en train de se déchaîner et tue 5 personnes, selon des responsables, alors que l’armée se prépare à la guerre avec la Russie

Membres de la Garde nationale d’Ukraine. REUTERS/Valentin Ogirenko

Un homme enrôlé dans la Garde nationale ukrainienne a tiré et tué cinq personnes jeudi, ont indiqué des responsables.

Artemiy Ryabchuk, 21 ans, a ensuite été arrêté, ont indiqué des responsables.

Le motif est inconnu, mais les tensions en Ukraine sont vives alors que la Russie semble préparer une invasion.

Pour plus d’histoires, allez à www.BusinessInsider.co.za.

Un Ukrainien enrôlé dans la Garde nationale du pays s’est livré à une fusillade qui a tué cinq personnes, ont indiqué des responsables.

Artemiy Ryabchuk, 21 ans, a commencé à tirer tôt jeudi matin, ta déclaré le ministère de l’intérieur du pays. C’est arrivé à l’usine aérospatiale de Pivdenmash dans la ville centrale de Dnipro, la BBC a rapporté.

Il a ensuite tenté de fuir, mais a ensuite été découvert et arrêté, a rapporté la BBC. Il avait une mitrailleuse Kalachnikov, a indiqué le ministère.

La police a confirmé le nombre de morts et a déclaré que la recherche avait duré des heures, Le New York Times a rapporté.

Le nombre de morts comprenait quatre autres soldats, a rapporté le Times. Cinq personnes ont également été blessées, a indiqué le ministère.

Aucun motif n’a été identifié et rien n’indique que l’incident soit lié à l’Ukraine tensions accrues avec la Russie. La Russie a constitué des dizaines de milliers de soldats et un arsenal à la frontière ukrainienne, et plusieurs pays ont mis en garde contre une invasion.

Le ministère a déclaré qu’une enquête sur la fusillade était en cours, la BBC a rapporté.

Recevez le meilleur de notre site par e-mail tous les jours de la semaine.

Aller à la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.