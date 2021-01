Un Congrès ébranlé confirme la victoire de Joe Biden au collège électoral après l’émeute pro-Trump au Capitole

WASHINGTON – Le Congrès a finalisé la victoire électorale du président élu Joe Biden tôt jeudi matin après une journée tendue et tumultueuse au cours de laquelle des émeutiers ont pris d’assaut le Capitole, stoppant les débats et le bâtiment assiégé pendant plus de cinq heures.

Avec les nerfs des législateurs ébranlés et leurs passions enflammées par l’attaque contre le siège du gouvernement américain, la Chambre et le Sénat ont tous deux rejeté les objections républicaines au décompte du collège électoral – l’une axée sur les votes de l’Arizona et l’autre sur ceux de Pennsylvanie.

La Chambre et le Sénat ont voté pour annuler les objections après d’intenses débats dans les deux chambres sur la force de la démocratie américaine – et après de nombreuses heures de chaos au Capitole, au cours desquelles les législateurs ont été séquestrés dans des lieux sûrs tandis que la police tentait de reprendre le contrôle du bâtiment.

À la suite de l’émeute, plusieurs républicains ont abandonné leurs offres prévues pour bloquer la reconnaissance formelle de la victoire électorale de Biden, affirmant que la violence les avait incités à reconsidérer.

«La violence, l’anarchie et le siège des salles du Congrès sont odieux et constituent une attaque directe contre l’institution même que mon objection visait à protéger: le caractère sacré du processus démocratique américain», a déclaré le sénateur Kelly Loeffler, républicain de Géorgie. qui avait prévu de s’opposer aux résultats des élections du 3 novembre dans son État d’origine. Loeffler a perdu son second tour de l’élection mardi face au démocrate Raphael Warnock.

Mais d’autres ont poursuivi ce que leurs collègues ont décrit comme un pari dangereux qui ne ferait que miner la confiance des Américains dans le système électoral et alimenter les fausses déclarations du président Donald Trump selon lesquelles l’élection était frauduleuse – une affirmation qui a été à plusieurs reprises démystifiée et rejetée par les tribunaux. , les responsables électoraux et les chefs d’État.

Au Sénat, plus de 90 sénateurs ont voté contre l’exclusion des certifications de vote de l’Arizona et de la Pennsylvanie, mais une demi-douzaine de républicains ont voté en faveur de cette décision. Parmi eux: le sénateur républicain Ted Cruz du Texas, Josh Hawley du Missouri, Cindy Hyde-Smith du Mississippi, John Kennedy de la Louisiane, Roger Marshall du Kansas et Tommy Tuberville de l’Alabama.

À la Chambre, les républicains étaient plus divisés. Plus de 100 des 211 membres du GOP de la chambre ont voté pour soutenir les objections, tandis que 64 ont rejoint la majorité démocrate pour faire échouer les mesures.

Le débat n’était pas une présentation de nouvelles preuves ou faits; certains républicains ont insisté sur le fait qu’ils n’essayaient pas d’annuler l’élection, mais reflétaient plutôt les préoccupations de leurs électeurs concernant des fraudes présumées.

«Je m’élève dans l’espoir d’améliorer l’intégrité du scrutin», a déclaré Marshall, qui a prêté serment pour son premier mandat plus tôt cette semaine. Il n’a fourni aucune preuve de fraude et aucune raison pour laquelle les résultats de l’État devraient être rejetés.

Les critiques ont déclaré que Trump avait semé le doute sur les résultats et que les objections du GOP avaient alimenté les fausses affirmations du président. Les propres personnes nommées par Trump ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de ses affirmations selon lesquelles les élections avaient été truquées contre lui.

En effet, de nombreux républicains ont critiqué les objections et ont déclaré que les violences et les émeutes de mercredi montraient le danger de telles tactiques.

« Nous nous rassemblons en raison de la fierté blessée d’un homme égoïste et de l’indignation des partisans qu’il a délibérément mal informés au cours des deux derniers mois », a déclaré le sénateur Mitt Romney, R-Utah.

Romney a qualifié l’attaque du Capitole «d’insurrection provoquée par le président» et a déclaré que ceux qui soutiennent les fausses déclarations de Trump seraient jugés sévèrement.

« Ceux qui choisissent de continuer à soutenir son dangereux pari en s’opposant aux résultats d’une élection démocratique légitime seront à jamais considérés comme complices d’une attaque sans précédent contre notre démocratie », a-t-il déclaré. « Ce sera leur héritage. »

Il y a eu une condamnation bipartite pour les émeutiers qui ont perturbé les débats mercredi après-midi.

« Aujourd’hui a été un jour sombre dans l’histoire du Capitole des États-Unis », a déclaré le vice-président Mike Pence, en tant que président du Sénat, alors qu’il reprenait la session juste après 20 heures, HE. « Nous condamnons la violence qui a eu lieu ici dans les termes les plus forts possible. Nous pleurons les pertes en vies humaines dans ces salles sacrées ainsi que les blessés dans notre Capitole aujourd’hui. »

« A ceux qui ont fait des ravages dans notre Capitole aujourd’hui: vous n’avez pas gagné. »

Pence a terminé ses commentaires en disant: «Revenons au travail».

La Présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a convoqué de nouveau la Chambre environ une heure plus tard, en promettant: «Notre objectif sera atteint».

« Nous devons et montrerons au pays, et même au monde, que nous ne serons pas détournés de notre devoir, que nous respecterons nos responsabilités envers la Constitution et envers le peuple américain. »

«À ceux qui se sont efforcés de nous dissuader de notre responsabilité, vous avez échoué», a déclaré Pelosi. «À ceux qui se sont engagés dans la joyeuse discrétion dans ce – notre temple de la démocratie, la démocratie américaine – justice sera faite.

Alors même que les législateurs se réunissaient dans les majestueuses chambres de la Chambre et du Sénat, une phalange de responsables de l’application de la loide multiples agences – certaines en tenue tactique et portant des armes automatiques – étaient stationnées à l’extérieur et dispersées sur le terrain du Capitole. Ils ont continué à travailler pour dispersez la foule à l’extérieur qui s’était rassemblée pour soutenir Trump.

« Ils ont essayé de perturber notre démocratie », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell. « Ils ont échoué. Ils ont échoué. Cette insurrection ratée ne fait que souligner à quel point la tâche qui nous attend est cruciale pour notre république. »

Le sénateur Chuck Schumer, le plus haut démocrate de la chambre, a déclaré que la journée «vivrait à jamais dans l’infamie» avec d’autres événements décisifs.

« Ce sera une tache sur notre pays, pas si facile à emporter », a déclaré Schumer. Il a qualifié l’attaque du Capitole de «dernier héritage terrible et indélébile du 45e président des États-Unis, sans aucun doute notre pire».

« … Cette foule était en grande partie le fait du président Trump, incité par ses paroles, ses mensonges », a déclaré Schumer. « Cette violence est en grande partie sa responsabilité, sa honte éternelle. »

Au fur et à mesure que le débat commençait, il devint clair que l’émeute avait modifié la teneur et la trajectoire de la séance. L’ambiance au Capitole était tamisée après avoir été débarrassée des émeutiers. Le maire de Washington avait imposé un couvre-feu à 18 heures, et le chef de la police de la ville a déclaré que 52 personnes avaient été arrêtées pour armes et autres délits.

La police a également déclaré que quatre personnes étaient décédées autour des terrains du Capitole lors des émeutes de mercredi, dont une femme qui avait été abattue par la police et trois personnes qui avaient subi des urgences médicales.

« Je ne peux pas maintenant en bonne conscience m’opposer à la certification de ces électeurs », a déclaré Loeffler.

À la Chambre, une autre républicaine a déclaré qu’elle abandonnerait ses objections.

« J’ai décidé de voter pour maintenir les résultats du collège électoral et j’encourage Donald Trump à condamner et à mettre fin à cette folie », a déclaré la représentante Cathy McMorris Rodgers, R-Wash. «Ce qui s’est passé aujourd’hui et continue de se dérouler dans la capitale nationale est honteux et anti-américain.»

Lorsque les émeutiers ont violé le Capitole, les législateurs étaient en train de débattre de l’objection au décompte des voix de l’Arizona. Les extrémistes pro-Trump ont parcouru le Capitole, vandalisant des bureaux, envoyant les législateurs en séquestre et menaçant de renverser une cérémonie normalement routinière et sans incident.

La loi fédérale exige qu’une session conjointe du Congrès se réunisse le 6 janvier à 13 heures après chaque élection présidentielle pour compter les votes du Collège électoral soumis par les États. Mais la loi n’envisage pas un retard dans la procédure. Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris seront assermentées le 20 janvier.

Nicholas Wu et Bart Jansen ont contribué à cette histoire. Rejoignez Joey Garrison sur Twitter @joeygarrison.