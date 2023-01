Un congrès dysfonctionnel – The New York Times

Les élections des présidents de la Chambre la semaine dernière ont transformé une procédure gouvernementale typiquement routinière en une affaire dramatique. Ils ont également révélé une vulnérabilité majeure au Congrès : un petit segment de législateurs peut arrêter le processus de gouvernance de base pour obtenir ce qu’il veut, avec des ramifications potentiellement importantes pour le pays.

Dans le combat des haut-parleurs, les conséquences immédiates ont été relativement faibles. Un président républicain, Kevin McCarthy, dirige une maison majoritairement républicaine.

Plus critique est la façon dont les républicains y sont arrivés. McCarthy a fait des concessions qui affaibliront son pouvoir, permettront aux législateurs de l’évincer plus facilement et donneront à la base de droite une plus grande contribution à la législation et aux affectations des législateurs aux comités, où le Congrès fait une grande partie de son travail.

Les conséquences les plus graves se dérouleront dans des mois si les ultraconservateurs qui ont prolongé la sélection des orateurs retiennent à nouveau leurs votes jusqu’à ce qu’ils aient leur chemin sur les factures de dépenses imminentes. Le Congrès doit adopter une telle législation pour garder le gouvernement ouvert et éviter une calamité économique. Si les délais pour ces projets de loi vont et viennent sans résolution, le gouvernement pourrait être contraint de fermer ou, pire, de faire défaut sur ses obligations de dette, déclenchant probablement une crise financière. (Plus sur cela plus tard.)