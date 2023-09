Un Congrès dysfonctionnel se dirige vers l’inévitable fermeture du gouvernement dimanche

Le Sénat démocrate a ses propres problèmes, bien au-delà du blocage des promotions militaires : la mort d’un membre, Dianne Feinsteinet l’accusation d’un autre, Bob Menéndez. Avec deux autres démocrates mis à l’écart par Covid, la chambre s’efforce d’adopter un projet de loi de dépenses alors que le sénateur. Rand Paul (R-Ky.) menace d’utiliser les règles pour forcer (encore une fois) sa propre brève fermeture du gouvernement.

« La partie sombre, c’est la perte du sénateur Feinstein. Je l’ai vue hier matin. La vie est précieuse », a déclaré le sénateur. Joe Manchin (DW.Va.). Un arrêt en plus de cela, a-t-il ajouté, serait « horrible ». Comment faire face aux gens et leur dire que nous ne pouvons pas faire notre travail ? »

Une tablette comptant le temps jusqu’à une éventuelle fermeture du gouvernement est affichée par les démocrates lors d’un comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre à Capitol Hill le 28 septembre 2023. | Francis Chung/POLITIQUE

Même si la fermeture, de plus en plus probable, consume Capitol Hill, elle pourrait n’être qu’un avant-goût des problèmes des législateurs pour les 13 prochains mois. Alors qu’il reste encore beaucoup à faire, la Chambre est essentiellement paralysée alors que McCarthy fait face à la menace la plus sérieuse qu’il ait jamais connue : son marteau.

Cela laisse le Congrès incapable de faire presque quoi que ce soit avant les élections de 2024, même s’il peut trouver un moyen de sortir de la fermeture – un chemin sur lequel les législateurs sont loin d’être d’accord pour le moment. Les membres suffisamment âgés pour se souvenir des années 1990 voient désormais dans l’impasse désagréable entre Bill Clinton et Newt Gingrich la comparaison la plus appropriée avec leur situation difficile actuelle.

Même l’ancien président Gingrich a reconnu à POLITICO que c’est plus difficile dans la petite majorité républicaine d’aujourd’hui, par rapport à son contrôle confortable il y a des décennies. Ensuite, comme il l’a dit, il pouvait « se permettre que cinq ou six personnes soient idiotes ».

Un républicain actuel de la Chambre, Rep. John James du Michigan, avait une autre expression pour les extrémistes de son propre parti : « Clown caucus ».

représentant Darrell Issa (R-Calif.), qui a vu son parti subir deux longues interruptions de financement sous le contrôle du GOP depuis les années Clinton, a résumé la peur existentielle : « Toutes les fermetures commencent avec des gens convaincus que la fermeture est une bonne chose », a-t-il déclaré. « Et terminer avec que les gens sachent que ce n’était pas le cas. »

La crise immédiate ne concerne pas seulement le financement gouvernemental. Le Congrès va bientôt se soustraire à son devoir en matière de programmes arrivant à expiration, comme l’autorisation de l’application fédérale de la sécurité aérienne – qui n’a pas expiré depuis 2011 – ainsi que l’assurance contre les inondations qui profite à des millions de personnes.

La partie la plus douloureuse politiquement de tout arrêt, cependant, sera peut-être la possibilité de chèques manqués à la mi-octobre pour des millions de militaires en service actif – ce qui pourrait faire de cet arrêt le premier de mémoire récente à affecter négativement toutes les soldes militaires. Le Congrès a évité ce scénario cauchemardesque lors des fermetures précédentes, mais ne l’a pas encore fait cette fois-ci.

« Dès que cette mère avec ses deux enfants ne peut pas payer le loyer et que son mari se trouve dans un pays étranger pour se battre pour nous, c’est à ce moment-là que la chaleur commence à monter », a déclaré le représentant. Mike Simpson (R-Idaho), l’un des nombreux membres de son parti qui se sont résignés à la fermeture.

Lors d’une altercation au Sénat, le sénateur. Ted Cruz (R-Texas) s’est moqué du sénateur. Patty Murray (D-Wash.) pour avoir soutenu que, plutôt que d’adopter un projet de loi pour payer les militaires, les sénateurs devraient payer tous les travailleurs fédéraux avec un palliatif. Il s’agissait de l’un des nombreux échanges tendus sur le terrain la semaine dernière, des enchevêtrements qui préfigurent souvent un arrêt.

Les allers-retours avec Murray « m’ont ramené aux dessins animés du samedi matin et à regarder Cacahuètes avec le professeur qui disait « quoi, quoi, quoi ». Parce que c’étaient des mots, mais ils ne voulaient rien dire », a ensuite fulminé Cruz.

Le Sénat devient de plus en plus frénétique de minute en minute. Les Républicains s’efforcent de négocier un amendement sur le contrôle des frontières pour financer le gouvernement, sans succès jusqu’à présent. Deux sénateurs républicains, Paul et John Kennedy de la Louisiane, s’est battu pour une police d’assurance contre les inondations. Murray a arrêté le sénateur. Ron Johnson (R-Wis.) d’adopter une mesure provisoire de deux semaines parce qu’il lui manquait des extensions d’autres programmes clés et n’a pas donné au Congrès suffisamment de temps pour sortir de son trou.

« Il y a beaucoup de choses qui tourbillonnent. Ce n’est jamais ennuyeux », a déclaré le sénateur. John Thune (RS.D.), le whip de la minorité perpétuellement optimiste.

Pourtant, il n’y a aucune trace d’un accord entre la Chambre et le Sénat pour financer le gouvernement, même pour quelques jours. Au milieu de tout cela, le sénateur. Raphaël Warnock (D-Ga.) a invoqué une puissance supérieure : « J’espère simplement et je prie en tant que pasteur pour que nous réussissions. »

« La politique est tellement chorégraphiée et artificielle parce que parfois l’humanité se perd », a déclaré Warnock.

Un autre pasteur du Capitole, Rep. Emmanuel Cleaver (D-Mo.), a proposé une approche plus légère : « J’essaie de récolter de l’argent pour faire venir les Temptations. Ils avaient une chanson intitulée « Ball of Confusion » – voyons si nous pouvons obtenir la permission pour qu’ils sortent. sur le sol, juste après l’hymne national.

Pourtant, l’ambiance à la Chambre est particulièrement sombre pour les Républicains, qui voient des dizaines de leurs collègues rejeter des projets de loi que le parti a minutieusement négociés spécifiquement pour obtenir un soutien consensuel. C’est tout avec leur leader en difficulté dans le péril le plus évident auquel il a été confronté depuis janvier – avec le représentant. Matt Gaetz (R-Fla.) Remplacements d’enceintes nominatives sur le sol, à quelques pas de McCarthy.

représentant David Schweikert (R-Arizona), membre fondateur du Freedom Caucus qui a depuis quitté le groupe, a décrit le Capitole comme « de plus en plus brisé » de minute en minute alors que ses collègues réclament la tête de l’orateur en grande partie dans le but d’un « message texte de collecte de fonds ». »

« Maintenant, vous êtes incités, pour votre survie politique, à incendier cet endroit », a déclaré Schweikert.

De gauche à droite, le président du comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre, James Comer (R-Ky.), le président du comité des voies et moyens de la Chambre, Jason Smith (R-Mo.), et le président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan (R-Ohio), se concertent lors d’une audience sur la base d’une enquête de destitution du président Biden à Capitol Hill le 28 septembre 2023. | Francis Chung/POLITIQUE

Alors que les républicains de la Chambre des représentants cherchent un moyen de sortir de la fermeture de ce week-end, ils savent qu’ils devront demander l’aide des démocrates – une tâche difficile après leur promesse de déterrer la saleté du président Joe Biden. Bien que les démocrates ne soient pas vraiment intimidés après le grand et fragile pas du Parti républicain vers la destitution cette semaine.

Vendredi, lors d’un trajet en ascenseur gênant dans le Capitole avec une demi-douzaine de démocrates, le président de la commission des voies et moyens Jason Smith (R-Mo.) a reçu une sympathie inattendue et ironique après un échange difficile avec un journaliste au sujet de l’enquête du GOP sur Hunter Biden.

Après que Smith soit sorti de l’ascenseur, le représentant. Joe Néguse (Démocrate du Colorado) a plaisanté à ses collègues : « Ce mec a eu une semaine difficile. Je me sens mal pour lui. » Certains démocrates qui l’accompagnaient ont éclaté de rire.

Caitlin Emma a contribué à ce rapport.