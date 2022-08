Un conflit familial, des plaintes pour extorsion et un sorcier, c’est quoi l’affaire Paul Pogba ?

Paris (AFP) – Une enquête policière a été ouverte après que la star du football français Paul Pogba a affirmé qu’il était victime d’un complot de chantage de plusieurs millions d’euros dont son frère Mathias.

L’AFP se penche sur une affaire impliquant un conflit familial et un sorcier, et qui survient moins de trois mois avant que la star de la Juventus ne soit censée aider la France à défendre sa couronne de Coupe du monde.

Qui est Mathias Pogba ?

Mathias, 32 ans, est le frère aîné de Paul (29 ans) et le frère jumeau de Florentin. Tous trois sont footballeurs professionnels. Mathias, né à Conakry, la capitale de la Guinée, a eu une carrière de compagnon qui l’a conduit en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne et en Slovénie. Une grande partie de sa carrière s’est déroulée au Royaume-Uni, notamment à Wrexham, Crewe Alexandra et Partick Thistle. L’année dernière, il a disputé 12 matches avec Belfort en quatrième division française. Mathias Pogba est également apparu à la télévision en France en tant qu’expert.

Jusqu’à récemment, les frères Pogba semblaient très unis. Mathias, Florentin et leur mère, Yeo Moriba, ont régulièrement été vus assister à des matches de France dans lesquels Paul a joué. Paul Pogba est également l’un des principaux donateurs de 48 H POUR, une association créée par Mathias pour contribuer à l’approvisionnement en eau potable et à l’éducation des enfants en Guinée.

Qu’a dit Mathias Pogba ?

Samedi, Mathias Pogba a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il promettait de “grandes révélations” sur Paul et l’agent du joueur de la Juventus, Rafaela Pimenta. Dans la vidéo, Mathias Pogba dit que “le monde entier, ainsi que les supporters de mon frère, et plus encore l’équipe de France et la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors méritent de savoir certaines choses”.

“Tout cela risque d’être explosif”, a-t-il conclu sans rien ajouter à ses “révélations”.

Comment Paul Pogba a-t-il réagi ?

Un communiqué publié dimanche et signé par les avocats de Paul Pogba, sa mère Yeo Moriba et l’agent Pimenta, précise que les vidéos publiées samedi soir “ne sont malheureusement pas une surprise”.

“Ils s’ajoutent aux menaces et tentatives d’extorsion d’un gang organisé contre Paul Pogba”, lit-on dans le communiqué. Ils ont ajouté que “les instances compétentes en Italie et en France ont été informées il y a un mois”.

La radio France Info a rapporté que Paul Pogba avait déclaré aux enquêteurs avoir été menacé par “des amis d’enfance et deux hommes cagoulés armés de fusils d’assaut”. Ils lui réclament 13 millions d’euros (13 millions de dollars) pour “services rendus”, a-t-il dit, ajoutant qu’une personne proche de lui avait retiré 200 000 euros en utilisant sa carte de crédit.

Où en est l’enquête ?

Le parquet de Paris a confirmé à l’AFP qu’une enquête avait été ouverte le 3 août sur des allégations d’extorsion et de tentative d’extorsion en bande organisée. Selon des informations de France Info confirmées à l’AFP par une source au courant de l’affaire, Paul Pogba a déclaré aux enquêteurs avoir été menacé par “des amis d’enfance et deux hommes cagoulés armés de fusils d’assaut” qui lui reprochaient de ne pas les avoir aidés financièrement.

Paul Pogba a également déclaré aux enquêteurs avoir été menacé à plusieurs reprises à Manchester, alors qu’il jouait pour Manchester United, et à Turin, où il joue actuellement pour la Juventus. Il dit avoir reconnu son frère Mathias parmi les suspects.

Qu’est-ce que Kylian Mbappé a à voir avec ça ?

L’attaquant du Paris Saint-Germain, et coéquipier de France de Paul Pogba, apparaît à contrecœur dans l’affaire. Paul Pogba a déclaré aux enquêteurs que ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en affirmant qu’il avait demandé à un sorcier de jeter un sort sur Mbappe, ce que Pogba nie.

Dans une série de tweets publiés dimanche, Mathias Pogba en appelle directement à Mbappe en lui disant : « Kylian, tu comprends maintenant ? Je n’ai rien contre vous, ce que je dis est pour votre bien, tout est vrai et connu, le sorcier est connu ! Désolé pour ce frère, un soi-disant musulman jusqu’au cou dans la sorcellerie.

Comment cela pourrait-il affecter l’équipe de France ?

La révélation de l’affaire tombe au mauvais moment pour l’équipe de France, qui intervient moins de trois mois avant de défendre sa couronne de Coupe du monde au Qatar. Paul Pogba est actuellement écarté d’une blessure au genou et doit se battre pour être en pleine forme, mais il reste un joueur clé de l’équipe de France, pour qui il a remporté 91 sélections et a été influent dans la course à la gloire lors de la Coupe du monde 2018.

Comme l’affaire du chantage de 2016 impliquant Karim Benzema, Mathieu Valbuena et une sextape, il y a un risque que cette affaire ait un impact négatif sur le moral au sein de l’équipe. Cela pourrait également avoir un impact sur la relation de Paul Pogba avec Mbappe. S’adressant à RMC Sport, le président de la Fédération française de football, Noel Le Graet, a déclaré qu’il espérait que l’affaire “ne remette pas en cause” la place de Pogba dans l’équipe. “A ce stade, ce ne sont que des rumeurs”, a-t-il ajouté.