Un conflit avec le bureau de santé local draine les bains à remous de certains centres de villégiature en Ontario

Le copropriétaire Stephen Orr avait déjà du mal à remettre à flot son complexe de villégiature dans la campagne ontarienne après avoir été fermé en raison de la pandémie – lorsqu’il a reçu un autre coup dur.

Son bureau de santé local a ordonné au complexe de fermer tous ses spas parce qu’ils ne sont pas conformes aux règles provinciales – des règles qui, selon lui, ont été ignorées par les autorités locales pendant des décennies et qui ne sont pas appliquées dans les juridictions voisines.

Orr gère Buttermilk Falls Resort, qui comprend neuf chalets locatifs et cinq spas. Les bains à remous se trouvent sur les terrasses privées de chaque cottage et ne sont utilisés que par les clients louant ce cottage spécifique.

Mais le mois dernier, le centre de villégiature a été contraint de vider les baignoires après que le bureau de santé de Haliburton, Kawartha, Pine Ridge District (HKPR) a déclaré qu’il ne se conformait pas à la réglementation provinciale. Les exigences – typiques des grandes piscines publiques avec bains à remous communs – incluent un équipement de sécurité contre la noyade, un téléphone fixe et des douches.

“C’est un peu fou”, a déclaré Orr. “[The tubs] sont incroyablement sûrs… pourquoi mettent-ils tout un tas de [safety measures] cela ne s’applique vraiment pas ?”

CBC Toronto s’est entretenu avec quatre propriétaires de centres de villégiature qui ont déclaré avoir été pris au dépourvu après que le bureau de santé leur ait ordonné de fermer leurs spas, même s’ils fonctionnent tels quels depuis plusieurs années, certaines depuis des décennies.

L’un des bains à remous privés de Buttermilk Falls. Les règles citées par le Haliburton, Kawartha, Pine Ridge District Health Unit semblent ne pas être appliquées depuis des années et sont ignorées dans des cas similaires dans les juridictions voisines. (Angelina King/CBC)

Les propriétaires affirment que les règlements sont impossibles à suivre et que les fermetures ont non seulement un impact sur leur résultat net, mais qu’elles nuiront à l’économie plus large du comté de Haliburton – à environ 200 kilomètres au nord-est de Toronto.

“Nous voulons vraiment faire partie de la communauté et aider la partie touristique de la communauté et nous avons l’impression que nous ne le faisons pas et que nous sommes désavantagés”, a déclaré Harsha Manani, copropriétaire du Lakeview Motel. .

Les règles ne sont pas nouvelles

Le responsable de la santé environnementale de l’unité de santé de HKPR affirme que la réglementation provinciale s’est toujours appliquée aux spas de ces centres de villégiature, mais que l’unité de santé n’en a découvert bon nombre que récemment, après qu’une ordonnance a été délivrée à l’une des propriétés l’automne dernier.

“Nous avons découvert certaines de ces autres entreprises par des concurrents qui les pointaient du doigt”, a déclaré Bernard Mayer.

Depuis l’émission de cette première ordonnance, l’unité a ordonné la fermeture de spas dans deux autres propriétés et enquête sur quatre autres pour non-respect des règles relatives aux piscines et aux spas publics en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

REGARDER | Propriétaires de stations en eau chaude : Les propriétaires de centres de villégiature affirment que les petites entreprises sont « laissées pour compte » Harsha Manani dit que c’était déchirant de décevoir les clients après la fermeture des bains à remous

Lakeview Motel a fait appel de son ordonnance auprès de la Commission d’appel et de révision des services de santé, faisant valoir que les bains à remous à usage privé n’étaient pas des spas publics, car ils n’étaient accessibles qu’aux clients séjournant dans quatre unités spécifiques.

Les règles prévoient une exemption pour les propriétés de cinq suites ou moins.

Mais la commission d’examen a confirmé l’ordonnance au motif qu’il y avait un total de 14 “unités d’habitation” au Lakeview Motel.

Mayer dit que le nombre de personnes qui utilisent ou ont accès à un spa n’est pas le problème.

“[The regulation] est basé sur le nombre de chambres et de suites disponibles à la location dans la propriété », a-t-il déclaré.

L’Association de l’industrie touristique de l’Ontario affirme que le bureau de santé de HKPR est le seul à sa connaissance qui applique le règlement sur les piscines et les spas publics de cette manière.

Le bureau de santé du district de Simcoe-Muskoka, qui réglemente une autre partie voisine et très touristique du pays des chalets de la province, dit qu’il n’applique pas la réglementation sur les spas privés dans les unités locatives qui sont destinées à l’usage exclusif des occupants.

Rob Berthelot de Sandy Lane Resort dit que les clients ont annulé leurs réservations après avoir appris que les bains à remous n’étaient pas disponibles. (Greg Bruce/CBC)

Les centres de villégiature estiment une baisse de 25 % de leurs revenus

Les cuves de Manani sont restées fermées, ce qui, selon elle, a entraîné une baisse de 25 % des revenus.

“Nous avons été absolument sidérés … parce que les spas ont été utilisés pendant 20 bonnes années avant que nous en soyons propriétaires sans aucun problème”, a-t-elle déclaré.

Orr dit qu’il a perdu environ 1 000 $ par semaine en accordant des rabais aux clients qui ont réservé un chalet avec un bain à remous et estime que le complexe perdra un quart de ses revenus annuels s’il ne peut pas rouvrir les bains à remous cet automne.

“A ce niveau, nous ne faisons probablement pas notre hypothèque et à ce niveau, nous fermons probablement tout le complexe”, a-t-il déclaré.

D’autres opérateurs comme Rob Berthelot, propriétaire de Sandy Lane Resort, ont déjà demandé à des clients d’annuler après avoir appris que les bains à remous ne sont plus disponibles.

Le mois dernier, cet avis de fermeture a été donné à Buttermilk Falls. (Soumis par Stephen Orr)

“C’est frustrant parce que c’est sorti du champ gauche”, a-t-il déclaré. “J’ai suffisamment d’autres problèmes à gérer pour avoir perdu près d’un demi-million de dollars de revenus au cours des deux dernières années à cause de COVID.”

Le bureau de santé « sympathise »

Mayer dit que le bureau de santé sympathise avec les centres de villégiature et, par conséquent, n’a infligé aucune amende à leur encontre.

“Nous essayons de travailler avec eux là où nous le pouvons”, a-t-il déclaré. “Généralement, pour chacun d’entre eux, nous pourrions émettre 12 accusations, qui pourraient s’élever à plus de 3 000 $.”

L’ordonnance émise contre Buttermilk Falls Resort énumère plus de 30 infractions, notamment l’absence de douche, une ligne fixe d’urgence dédiée, une aide au lancer flottante avec corde pour une utilisation d’urgence, une planche dorsale et un dispositif de chronométrage qui oblige les utilisateurs à sortir du bain à remous pour le réinitialiser.

Ajouter uniquement les lignes téléphoniques serait “d’un coût prohibitif”, a déclaré Orr, et forcerait le retrait des bains à remous.

Même si Oakview Lodge and Marina loue un seul chalet de six chambres à un groupe à la fois, les inspecteurs de la santé ferment toujours le bain à remous intérieur.

Greg Hebert, copropriétaire d’Oakview Lodge and Marina, espère que les propriétaires de centres de villégiature et le bureau de santé local pourront trouver une solution «de bon sens». (Greg Bruce/CBC)

Le copropriétaire Greg Hebert a été informé qu’il pouvait retirer deux lits du lodge pour réduire le nombre d ‘«unités» à moins de six, ou retirer la baignoire.

“Il doit y avoir, espérons-le, un peu de bon sens et quelque part au milieu”, a-t-il déclaré.

Les propriétaires de centres de villégiature se disent heureux de se conformer à des règlements raisonnables et aimeraient travailler avec le gouvernement provincial pour les modifier, mais jusqu’à présent, ils n’ont abouti à rien.

CBC Toronto a demandé au ministère de la Santé de l’Ontario de clarifier l’intention des règlements et si la province envisagerait de les modifier, mais le ministère a choisi de ne pas répondre à ces questions.

Au lieu de cela, dans un communiqué, un porte-parole a déclaré que le ministère ne pouvait pas commenter cette affaire car l’application de la réglementation – et les inspections – relèvent de la responsabilité des bureaux de santé publique locaux.

Manani dit que les petites entreprises familiales comme la sienne sont abandonnées.

« Que faisons-nous ? Que pouvons-nous faire ?