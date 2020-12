Contrairement aux campagnes précédentes, les principaux challengers de Netanyahu partagent son idéologie de la ligne dure, qui est contre l’indépendance palestinienne et prône la construction de colonies en Cisjordanie. Au lieu de cela, leur opposition est très personnelle – ce qui signifie que le prochain gouvernement d’Israël viendra presque certainement de la droite nationaliste, entravant les espoirs du nouveau gouvernement Biden de reprendre les pourparlers de paix.

Dans un discours fulgurant à la télévision nationale, Elkin a accusé Netanyahu de «détruire le Likoud» pour des intérêts personnels.

« Malheureusement, au cours des deux dernières années, et surtout ces derniers temps, j’ai de plus en plus l’impression que ses considérations personnelles et les caprices de son entourage sont au cœur du processus décisionnel », a déclaré Elkin.

Il a annoncé qu’il rejoignait le nouveau parti de Gideon Saar, une autre figure de longue date du Likud qui a quitté le parti ce mois-ci. La Sarre a accusé Netanyahu de faire du Likoud un «culte de la personnalité».

Israël a plongé mercredi dans sa quatrième campagne électorale deux ans seulement après que Netanyahu et son principal partenaire de coalition, Benny Gantz, n’aient pas respecté le délai de minuit pour approuver un budget. Gantz, qui a formé la coalition avec Netanyahu en mai dernier après trois élections peu claires, a accusé Netanyahu de faire respecter les élections du 23 mars dans l’espoir de gagner un parlement plus aimable disposé à lui accorder l’immunité de poursuites ou rejeter complètement les accusations criminelles. montrer.

Elkin a fait des allégations similaires, affirmant qu’il avait imploré Netanyahu d’éviter la précédente campagne électorale de mars dernier en abandonnant sa quête d’immunité et en formant une coalition avec Gantz. Au lieu de cela, ces élections ont presque conduit à une victoire pure et simple du parti Kakhol lavan de Gantz, avec ses alliés de centre et de gauche.

« Ce jour-là a brisé ma confiance en vous, » dit-il. « Cette fissure s’est transformée en une pause récemment et surtout ces dernières semaines. »

Elkin a accusé Netanyahu d’avoir forcé des élections – au milieu d’une pandémie galopante de coronavirus et d’une crise économique dévastatrice – dans le but de nommer des copains à des postes sensibles du système judiciaire.

« Monsieur le Premier ministre, vous avez détruit le Likud », a-t-il déclaré, affirmant que d’autres membres du parti au sommet disent des choses similaires à huis clos mais ont peur de parler publiquement.

Bien qu’Elkin ne soit pas connu comme un homme politique charismatique, son départ était à la fois étonnant et potentiellement dommageable, compte tenu de son rôle clé au sein du Likud et de ses liens étroits avec Netanyahu. Elkin a occupé un certain nombre de postes de haut niveau au sein du cabinet au fil des ans et a la réputation de jouer un rôle important dans les coulisses au nom de Netanyahu. Signe de la confiance de Netanyahu en lui, Elkin, un immigrant de l’ex-Union soviétique, accompagnait souvent le Premier ministre lors de voyages en Russie pour traduire et servir de médiateur dans des pourparlers de sécurité sensibles avec le président Vladimir Poutine.

Le Likoud a accusé Elkin, qui occupe actuellement le poste de ministre de l’Eau et de l’Enseignement supérieur, d’avoir fui parce qu’il n’était pas satisfait de sa place actuelle dans la hiérarchie du Likoud. Il a qualifié le parti « New Hope » de Sarre de « camp de réfugiés » pour ceux qui ont échoué aux élections internes du Likoud.

Sur Twitter, la Sarre a salué cette décision, qualifiant Elkin de l’un des politiciens « de la plus haute qualité, les plus brillants et les plus précieux ».

Plus tôt mercredi, Sharren Haskel, une jeune législatrice du Likud, a déclaré qu’elle avait également rejoint le parti de la Sarre.

Alors qu’Israël se lance avec lassitude dans une nouvelle campagne politique, les problèmes juridiques de Netanyahu semblent une fois de plus être la question centrale dans l’esprit des électeurs.

Netanyahu a été accusé de fraude, d’abus de confiance et d’acceptation de pots-de-vin dans une série de scandales l’accusant d’offrir des faveurs à des personnalités médiatiques en échange d’une couverture médiatique positive. Son procès devrait prendre de l’ampleur en février, quelques semaines à peine avant les élections, lorsque des témoins commenceront à prendre la barre. Netanyahu a nié les accusations, affirmant qu’il était victime d’une chasse aux sorcières par les médias hostiles, la police et la justice.

Les sondages ont prédit que le Likud de Netanyahu sortira de l’élection en tant que plus grand parti, mais il lui sera impossible de former une coalition avec ses rivaux de droite.

Il a reçu un coup de pouce en lançant une campagne cette semaine pour vacciner le pays contre le coronavirus. Mais il reste à voir combien de personnes peuvent être vaccinées avant les élections. Pendant ce temps, Israël est au bord d’un troisième verrouillage au milieu d’une épidémie croissante de coronavirus, et les électeurs pourraient punir Netanyahu pour les dommages économiques qu’ils ont subis.