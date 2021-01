Un conférencier a été laissé le visage rouge après avoir téléchargé une vidéo sur un portail partagé se montrant en train de traiter les étudiants d’idiots absolus.

Dans la vidéo, la professeure principale, le Dr Helen McCarthy, se plaint aux collègues de l’Université de Cardiff au sujet d’un étudiant partageant une pétition pendant sa conférence.

Elle a dit que l’étudiant « m’avait fait chier » et a plaisanté sur le fait qu’il y avait un « soulèvement ».

Le clip a été accidentellement enregistré et téléchargé sur le portail des étudiants avec des étudiants en biosciences de l’Université de Cardiff qui le découvrent parmi les enregistrements de conférences et le partagent largement.

Le Dr McCarthy a déclaré: « Cela m’a fait chier hier. Je n’avais même pas commencé ma conférence et [student] a mis un avis de chat pour ma conférence avec une pétition sur le site Web, indiquant qu’ils allaient protester contre la période d’examen de quatre heures et qu’il n’y avait pas de politique de filet de sécurité.

Des filets de sécurité d’examen ont été utilisés par les universités l’été dernier au milieu de la pandémie de coronavirus et garantissaient que de faibles notes à un test ne réduisaient pas la note moyenne d’un étudiant.

Le Dr McCarthy répondait également à un autre conférencier à l’appel qui a déclaré qu’elle avait reçu un e-mail indiquant que les étudiants du module étaient « incroyablement stressés » en raison de seulement quatre heures pour leur examen.

En référence aux plaintes des étudiants concernant le manque de filet de sécurité cette année par rapport à la dernière, elle a ajouté: « C’est ce qui se passe, vous leur donnez un filet de sécurité et tout d’un coup, vous enlevez cela et ils se disent « oh mon Dieu ».

«Eh bien, les étudiants ont obtenu leur diplôme pendant des centaines d’années sans la politique sanglante de filet de sécurité, comment pensez-vous que nous sommes tous arrivés ici.

Le Dr McCarthy a également plaisanté en disant qu ‘«il y a un soulèvement» parmi les étudiants.

Lorsqu’un autre conférencier participant à l’appel suggère que les craintes concernant le filet de sécurité et les heures d’examen peuvent être la raison des absences récentes, le Dr McCarthy répond: «Que font-ils? Protester contre leur absence? Idiots, idiots absolus ».

Le Dr McCarthy a également plaisanté en disant qu ‘« il y a un soulèvement’ ‘parmi les étudiants dans la vidéo avec ses collègues

Le clip a été accidentellement enregistré et téléchargé sur le portail des étudiants avec des étudiants en biosciences de l’Université de Cardiff le découvrant parmi les enregistrements de conférences et le partageant largement

Elle a également parlé d’essayer de supprimer le commentaire de l’élève avant de le publier elle-même dans le chat, en demandant aux autres étudiants de ne pas répondre et en qualifiant la situation de « ridicule ».

Dans un message à la tête de l’année, un représentant étudiant a déclaré: « Les étudiants se sentent certainement bouleversés et ont perdu confiance dans le Dr McCarthy, la procédure des circonstances atténuantes, et peut-être l’école et l’université dans leur ensemble dans certains cas.

«Le Dr McCarthy est l’une des figures clés de l’octroi de circonstances atténuantes au sein de cette faculté, selon les étudiants.

«Ces commentaires minimisent vraiment non seulement les luttes que les étudiants traversent dans leur ensemble, mais sont aussi pénibles pour les personnes qui ont peut-être manqué des cours ou n’ont pas fait de leur mieux en raison des circonstances personnelles entourant la pandémie.

Depuis, l’Université de Cardiff s’est excusée pour les commentaires du professeur et a déclaré qu’ils ne reflétaient pas les vues de l’université.

Un porte-parole de l’Université de Cardiff a déclaré: « Nous sommes conscients de ces commentaires. Ces commentaires ne représentent pas l’opinion officielle de l’Université ou de l’École et nous nous excusons pour toute infraction qui a été causée.

«Nous encourageons tout étudiant qui rencontre des difficultés dans ses études à accéder au soutien et aux conseils disponibles au niveau de l’école et de l’université.

« Nous enquêtons et il serait inapproprié de commenter davantage tant que nos enquêtes ne sont pas terminées. »

Le Dr Helen McCarthy a été sollicité pour commentaires.