Un conférencier de l’UP College annule son mariage après ne pas avoir obtenu une voiture Fortuner en dot

Dans ce qui est un incident choquant, un professeur d’université gouvernementale aurait annulé son mariage après que la famille de la mariée ait refusé de lui donner Fortuner en dot. Identifié comme Siddharth Vihar, il travaille dans un collège gouvernemental de l’UP. L’incident s’est produit à Ghaziabad, dans l’Uttar Pradesh. Selon un rapport du Times of India, le conférencier a demandé un Fortuner comme dot à la famille de la mariée juste un mois avant le mariage. Après que sa demande ait été refusée, le conférencier a annulé le mariage en envoyant un SMS sur le téléphone de la femme.

« Le 10 octobre 2022, la famille de la femme a réservé un WagonR comme cadeau pour le marié. Suite à cela, un membre de la famille du marié est venu chez la mariée et a demandé un Fortuner à la place. Cependant, la famille de la mariée a refusé leur demande. Le 23 novembre, le conférencier a annulé le mariage”, a déclaré la FIR.

Le conférencier du collège gouvernemental a été réservé en vertu de la section 506 de l’IPC (intimidation criminelle) et des sections de la loi sur la dot.

Pendant ce temps, plus tôt dans l’Etawah de l’Uttar Pradesh, la mariée Neeta Yadav a pris deux “pheras” pendant le mariage, puis a brusquement annulé la cérémonie. La raison? La mariée a affirmé que le marié était “trop ​​sombre”. Dès que la cérémonie de mariage a commencé, le couple a échangé des guirlandes, et c’est à ce moment que les problèmes ont commencé.

Neetu a brusquement révélé son intention de mettre fin au mariage après deux “pheras”. Elle a affirmé que le marié qui lui avait été présenté auparavant n’était pas celui qu’elle épousait. Elle a ajouté qu’elle n’aimait pas le teint de sa peau. Selon un rapport d’IANS, même lorsque les membres de sa famille l’ont suppliée de revenir, elle a quitté le mandap et n’est pas revenue.

Après plus de six heures, le marié et les membres de sa famille ont accepté de partir, sans célébrer le mariage. Le père du marié a maintenant déposé un rapport de police alléguant que des milliers de roupies de bijoux qui ont été donnés à la mariée en cadeau ne leur ont pas été rendus. Le marié, Ravi, a affirmé que l’incident avait mis sa vie en danger.

