Un conférencier à la conférence sur le conservatisme national accusé d’avoir minimisé l’Holocauste après avoir déclaré que l’Allemagne était « fâchée »

L’éminent intellectuel public Douglas Murray fait l’objet de critiques à propos des commentaires qu’il a faits à la Conférence nationale sur le conservatisme qui, selon les critiques, ont minimisé l’Holocauste et le nazisme.

S’exprimant lors de la conférence, Murray a déclaré: «Il n’y avait rien de mal avec le nationalisme en Grande-Bretagne. C’est juste qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec le nationalisme en Allemagne.

« Je ne vois pas pourquoi personne ne devrait être autorisé à aimer son pays parce que les Allemands ont merdé deux fois en un siècle. »

Ses commentaires ont attisé la controverse entourant la conférence au cours de laquelle d’éminents conservateurs, dont la secrétaire à l’Intérieur Suella Braverman, le secrétaire au Leveling Up Michael Gove, Jacob Rees-Mogg et Lee Anderson ont accepté de prendre la parole.

La déclaration a attiré l’attention lorsqu’elle a été tweetée par le compte officiel du Conservatisme national.

Le compte a ensuite tweeté un clip vidéo de Murray faisant la déclaration lors de son discours à la conférence.

La déclaration de Murray a suscité la condamnation et la critique d’un large éventail de personnalités.

Lord Watson, ancien chef adjoint du Parti travailliste, a retweeté la vidéo en commentant : « Il n’est pas possible d’être plus désinvolte.

Hope Not Hate, une ONG dédiée à la lutte contre le racisme, a tweeté : « Le commentaire de Douglas Murray est une grave minimisation de la nature odieuse et planifiée de l’Holocauste. Dire que l’Allemagne est « salee » banalise et minimise le fait que les nazis ont systématiquement assassiné 6 millions de Juifs pendant l’Holocauste.

Parler à L’indépendant Tory Peer Lord Eric Pickles, coprésident de la Holocaust Memorial Foundation du Royaume-Uni et envoyé spécial pour les questions post-Holocauste, a déclaré :

« C’est une bonne chose d’être fier et d’aimer son propre pays. Si cela vous aveugle sur les mérites du reste du monde, c’est destructeur et conduit au sectarisme. «

« Je regrette, et je suis sûr que M. Murray le fera après réflexion, la description de l’Holocauste comme une » merde « , qui est inadéquate à tant de niveaux. »

Interrogé sur les éminents conservateurs qui avaient assisté ou prévoyaient d’assister à la conférence, devraient reconsidérer leurs actions, il a refusé de fournir d’autres commentaires.

L’Indépendantt a tenté de contacter Murray à ce sujet mais n’a pas pu le joindre pour un commentaire.

D’autres intervenants à la conférence ont également suscité la controverse.

Plus particulièrement, s’exprimant lors de la conférence, Rees-Mogg a déclaré: « Les partis qui essaient de gerrymander finissent par trouver que leur stratagème intelligent revient les mordre, comme oserais-je dire que nous avons trouvé en insistant sur l’identification des électeurs pour les élections. »

« Nous avons découvert que les personnes qui n’avaient pas de pièce d’identité étaient âgées et qu’elles votaient en général pour les conservateurs, alors nous avons rendu la tâche difficile à nos propres électeurs et nous avons bouleversé un système qui fonctionnait parfaitement bien. »

Les commentaires de Rees-Mogg ont été qualifiés de « profondément troublants » par la députée travailliste Dawn Butler.