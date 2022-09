Un conducteur traverse habilement une rivière au débit rapide et gagne sur Internet

Des films comme Fast And The Furious, Need For Speed ​​et Death Race nous ont montré ce que des compétences de conduite incroyables peuvent accomplir. Même s’il s’agit de représentations fictives, on voit souvent des personnes dans le monde réel montrer des talents similaires et réaliser des exploits extraordinaires. Une de ces vidéos est devenue virale sur Instagram. La vidéo montre un conducteur traversant une rivière au débit rapide d’une rive à l’autre.

La vidéo, mise en ligne le 4 septembre, montrait un conducteur traversant habilement une rivière. Il a commencé lentement et a progressé dans la rivière. Alors qu’il avançait, il semblait avoir le contrôle total du véhicule. Il a traversé la rivière en douceur et a dirigé un peu dans la direction opposée du ruisseau. C’était pour empêcher la voiture de se jeter dans la rivière et de perdre tout contrôle.

La vidéo a plus de 22 000 vues et plus de 34 000 j’aime. Les personnes dans la section des commentaires semblaient également impressionnées par l’exploit. Les utilisateurs ont été vus réagir à travers les emojis et le sentiment le plus courant parmi eux était d’être émerveillé.

Avec des commentaires comme “courageux”, “gentil” et “super”, il était clair que le conducteur avait gagné sur Internet. Cependant, certains d’entre eux pensaient qu’il avait eu de la chance et écrivaient «Il a réussi. Ce temps.” Un autre utilisateur s’est vanté de sa voiture et a déclaré: “Ma Toyota Camry (Muscle) peut le faire encore et encore.”

Qu’est-ce que tu penses? Le conducteur était-il courageux et talentueux ou tout simplement stupide d’avoir tenté quelque chose d’aussi dangereux ?

