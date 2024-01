Un conducteur suicide a presque heurté un piéton avant de plonger de la jetée de Virginia Beach

TMZ a obtenu des images de samedi matin qui montrent le moment où un véhicule non identifié fonce à travers l’ouverture du quai de pêche de Virginia Beach – où il roulait à grande vitesse et avec ce qui semble être l’intention de continuer vers la fin.

Mais regardez cette nouvelle vidéo que nous avons maintenant… vous pouvez voir la voiture presque heurter quelqu’un qui marchait le long de l’entrée de la jetée vers 6 h 49 HE, et ils ont l’air choqués.

Bien sûr, la voiture a continué à avancer – et une vidéo du moment où elle a fini par plonger par-dessus le rebord a circulé en ligne. C’est étrange – vous voyez la voiture se déplacer quelque peu avant de finalement s’écraser et de tomber dans l’océan en contrebas – sans aucun mot sur l’état de celui qui se trouvait à l’intérieur. La voiture a coulé au fond et les efforts de sauvetage/récupération ont été vains… à ce stade, le conducteur et tous les autres occupants sont présumés morts.