Un conducteur s’échappe d’un train Metra contre un accident de voiture avant l’impact – Shaw Local

Un homme de 49 ans de Lake in the Hills a été répertorié dans un état stable au Advocate Condell Medical Center de Libertyville à la suite d’un accident impliquant son véhicule et un train Metra tôt samedi matin près de Woodstock, a déclaré une porte-parole de Metra.

La voiture de l’homme a probablement glissé sur les voies de Lily Pond Road juste avant l’accident de 2 h 05, a déclaré le porte-parole du district d’incendie et de sauvetage de Woodstock, Alex Vucha. Lorsque les secours sont arrivés, l’homme était sorti de son véhicule mais grièvement blessé par des débris ou son véhicule après la collision.

Il a été transporté par avion à l’hôpital par LifeNet, a déclaré Vucha.

Le même passage à niveau était le site où, en février 2015, Amanda L. Williams, 19 ans, étudiante au McHenry Community College, a été tuée lorsque son véhicule a glissé sur les voies.

Un homme a été grièvement blessé tôt le samedi 24 décembre 2022, lorsque sa berline a apparemment glissé sur les voies ferrées de l’Union Pacific et a été heurtée par un train Metra à destination de la gare de Harvard. (Fourni par Woodstock Fire/Rescue District)

Le passage à niveau est situé au pied de deux collines et lorsqu’il se dirige vers le sud, la route fait une courbe rapide avant les voies, selon les responsables.

Dans ce cas, a déclaré la porte-parole de Metra, Meg Thomas-Reile, le conducteur a fait exactement ce qu’il fallait. “Il est sorti du véhicule” plutôt que d’essayer de rester à l’intérieur et de le faire sortir des rails, a-t-elle déclaré.

Si les conducteurs sont coincés sur des passages à niveau, elle rappelle aux automobilistes qu’il y a des panneaux avec des numéros de téléphone qui indiquent aux conducteurs l’emplacement et le numéro du passage à niveau pour avertir les répartiteurs de train.

“Nous avertissons les personnes par mauvais temps d’approcher les intersections avec prudence”, a déclaré Thomas-Reile. Les produits chimiques de dégivrage ne sont pas efficaces à des températures extrêmement froides, a-t-elle ajouté, et les véhicules peuvent glisser sur les voies.

“Si vous le faites, sortez de votre voiture et contactez les autorités pour obtenir de l’aide”, a-t-elle déclaré.

Lily Pond Road et le passage à niveau ont été fermés pendant plus de trois heures et personne dans le train n’a été blessé, a déclaré Vucha.

Les enquêteurs de l’Union Pacific sont également intervenus sur les lieux, a déclaré Thomas-Reile. La porte et le signal du passage à niveau ont été endommagés lors de l’accident, a-t-elle ajouté.

Le conducteur a reçu trois citations pour conduite imprudente, a déclaré Thomas-Reile.

Les quelques passagers du train, qui devait arriver à Harvard à 2h25 du matin, ont été emmenés sur les lieux et ont pu trouver des trajets alternatifs vers leurs destinations, a déclaré Thomas-Reile.

La police de Metra et le bureau du shérif du comté de McHenry enquêtent, ont indiqué des responsables.