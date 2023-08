Un conducteur qui a frappé 6 travailleurs migrants dans le parking Walmart de Caroline du Nord se rend à la police

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Un homme de Caroline du Nord qui a conduit sa voiture dans un groupe de travailleurs migrants dans un parking de Walmart, blessant six hommes, s’est rendu à la police lundi soir.

Daniel Gonzalez, 68 ans, de Hickory, s’est rendu au département de police de Lincolnton avec plusieurs proches à ses côtés, a indiqué le département dans un communiqué. Les membres de sa famille ont déclaré aux détectives que Gonzalez avait accidentellement appuyé sur la pédale d’accélérateur alors qu’il tentait de garer sa voiture et avait quitté les lieux dans la panique.

Gonzalez avait enfoncé son SUV dans un groupe de 20 à 30 travailleurs migrants qui attendaient dimanche matin pour monter à bord d’une navette qui se rendait à une ferme voisine et en revenait.

Une déclaration originale du département de police plus tôt lundi a déclaré que les détectives pensaient que l’agression était intentionnelle. Le major Brian Greene, chef par intérim du département de police de Lincolnton, a déclaré que les motivations du conducteur faisaient toujours l’objet d’une enquête et que la police examinait les nouvelles preuves.

Les agents ont récupéré le véhicule utilitaire sport noir impliqué dans l’accident. Ils ont arrêté Gonzalez lundi soir et l’ont accusé d’un délit de fuite avec une caution de 50 000 $.

Les victimes ont été soignées dans un hôpital local pour leurs blessures et toutes les six ont été libérées dimanche soir, a déclaré Greene à l’Associated Press dans une interview. La police les a identifiés comme étant Jorge A. Lopez, Zalapa M. Hermosillo, Jose L. Calderon, Luis D. Alcantar, Rodrigo M. Gutierrez-Tapia et Santiago Baltazar. Ils n’ont pas pu être joints pour commenter lundi.

Les travailleurs étaient arrivés au parking de Walmart tard dimanche matin depuis Knob Creek Orchard à Lawndale. Greene a déclaré qu’ils faisaient le même trajet une fois par semaine et utilisaient une pelouse ombragée au bas du parking de Lincolnton comme lieu de rendez-vous habituel pour monter à bord des bus. Les hommes se tenaient sous des arbres dimanche lorsqu’un SUV s’est arrêté à côté du bus.

« Il tourne juste devant le bus et donne l’impression qu’il va presque se garer », a déclaré Greene, décrivant les images de sécurité de l’incident. « Et puis il semble accélérer à la dernière minute, sauter le trottoir, heurter les individus et les arbres et traverser la zone de l’autre côté du parking et sortir de la même manière qu’il est venu. »

Le département de police a déclaré qu’il continuait de travailler avec le FBI, le State Bureau of Investigation et le North Carolina Department of Motor Vehicles sur l’enquête.

Hannah Schoenbaum est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Hannah Schoenbaum, Associated Press