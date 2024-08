Un conducteur présumé ivre a été libéré sous caution. Il est accusé d’avoir tué 5 personnes dans un accident à Fort Worth

Le Un conducteur présumé ivre accusé d’avoir tué cinq personnes impliqué dans un violent accident sur l’Interstate 35W à Fort Worth la semaine dernière, a été libéré sous caution, selon les documents judiciaires.

Eduardo Gonzalez, 19 ans, a payé une partie de sa caution de 750 000 $ à une agence de cautionnement pour obtenir sa libération vendredi, selon les archives judiciaires du comté de Tarrant.

Les conditions de la caution de Gonzalez l’obligent à porter un Bracelet de surveillance SCRAM qui teste l’alcool et faire installer un dispositif antidémarrage avec éthylomètre sur tout véhicule qu’il conduit. Le département de surveillance communautaire et correctionnelle du comté de Tarrant doit vérifier l’installation du dispositif antidémarrage avec éthylomètre et surveiller son utilisation, précisent les documents judiciaires.

La police de Fort Worth a déclaré que Gonzalez conduisait une Chevrolet Camaro en direction nord sur l’I-35W le 19 août lorsqu’il a percuté une berline par l’arrière près de la sortie East Seminary Drive. La voiture qu’il a heurtée a pris feu, tuant toutes les personnes à l’intérieur, ont indiqué les autorités. La police a déclaré que Gonzalez avait des bouteilles d’alcool dans sa voiture et montrait des signes d’ivresse. Les résultats d’un test d’alcoolémie sont en attente.

L’identification formelle des victimes par le bureau du médecin légiste du comté de Tarrant pourrait prendre des semaines, mais les membres de la famille les ont identifiés comme étant Willie Gunn, 48 ans; sa petite amie, Amber Hopewell ; et les trois enfants de Hopewell, âgés de 2, 4 et 9 ans.

La plainte pénale qui accuse Gonzalez de cinq chefs d’homicide involontaire par intoxication identifie également Gunn et Hopewell parmi les victimes et répertorie les noms des enfants comme Elijah Carroll, Chrystale Cobbin et Amiyah Fisher. Amiyah avait 2 ansselon un compte GoFundMe lancé par son père pour collecter des fonds pour les frais funéraires.

Amiyah Lashae Rose Fisher, 2 ans, est la plus jeune victime tuée le 19 août dans un accident de voiture sur l’Interstate 35W à Fort Worth. Sa mère, Amber Hopewell, le petit ami de Hopewell, Willie Gunn, et deux autres enfants sont également morts dans l’accident.

« Nous sommes tous dévastés par la perte d’Amiyah Lashae Rose Fisher et nous n’étions pas préparés au coût élevé d’un service funéraire », a écrit le père de l’enfant, Eddie Fisher, dans le Description de GoFundMe« Nous voulons offrir à Amiyah le mémorial qu’elle mérite, honorer sa belle mémoire et lui dire un dernier au revoir. »

Les membres de la famille de Gunn ont déclaré qu’ils voulaient en savoir plus sur la façon dont l’accident s’est produit, notamment sur la façon dont le un conducteur mineur a pu se procurer de l’alcool.

