Un conducteur pour excès de vitesse qui a écrasé le petit ami de la star de Gogglebox, Ellie Warner, et l’a laissé se battre pour sa vie n’a pas été emprisonné

Un conducteur de SPEEDING qui a écrasé le petit ami de la star de Gogglebox Ellie Warner et l’a laissé se battre pour sa vie a été épargné par la prison.

Le favori de la télévision, 33 ans, a tragiquement failli perdre son partenaire Nat Eddleston lorsqu’une Seat Ibiza l’a percuté devant un pub, à Leeds, en mars de l’année dernière.

Le conducteur pour excès de vitesse qui a fauché le petit ami d’Ellie Warner, Nat Eddleston, a épargné la prison Crédit : Instagram/@ellie__warner

Depuis, le couple a eu un petit garçon nommé Ezra. Crédit : Instagram

Nat a été transporté d’urgence aux soins intensifs avec un cou et un dos cassés – nécessitant un maintien en vie – après avoir été projeté sur le capot et en l’air.

La Crown Court de Leeds a appris que le conducteur Declan Anderson, 21 ans, l’avait percuté avec une telle force que le pare-brise du moteur blanc s’était brisé et que son toit s’était effondré.

Anderson roulait à plus de 40 mph sur une route à 30 mph au même moment, impuissant, Nat rentrait chez lui à Ellie après une soirée avec des copains.

Des témoins ont déclaré que la voiture avait fait une embardée du mauvais côté de la route avant de le percuter peu après minuit le 18 mars 2022.

Les tomodensitogrammes ont révélé des fractures au cou de Nat, des dommages aux fibres nerveuses de son cerveau et des ecchymoses aux deux poumons.

Il a passé 11 jours en soins intensifs avant d’être équipé d’un corset chirurgical.

Toujours en convalescence depuis plus d’un an, Nat a suivi une thérapie orthophonique et souffre toujours de problèmes de santé, a appris le tribunal.

Anderson, de Bramley, West Yorks, s’est arrêté sur les lieux et a admis avoir conduit la voiture lors d’un entretien volontaire avec la police.

Lisa Judge, en défense, a déclaré qu’Anderson avait fait un écart pour éviter de heurter des gens sur la route et a depuis montré des remords pour ce qui est arrivé à Nat.

Mais malgré cela, il a ensuite été condamné à une amende pour excès de vitesse lors d’un autre incident.

Anderson a été condamné à une peine de deux ans de prison, avec sursis de deux ans.

Le juge lui a également interdit de conduire pendant trois ans.

En prononçant la peine, le juge Ray Singh a déclaré : « Vous avez fait preuve de véritables remords envers la victime dans cette affaire.

« Cela souligne l’erreur d’un jeune homme qui a commis une terrible erreur de jugement momentanée en conduisant dangereusement.

« Je trouve déconcertant que vous accélériez à nouveau.

« Cela ne sera plus toléré à l’avenir. Les blessures que vous avez causées mettaient votre vie en danger et les dommages continuent. »

Ellie a pris une pause de six semaines avec Gogglebox à l’époque pour soutenir son petit ami après l’accident d’horreur.

Le couple basé dans le Yorkshire a depuis eu leur premier bébé ensemble, un garçon nommé Ezra, et l’a présenté dans l’émission télévisée en juin.