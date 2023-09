Un conducteur plonge de la falaise de la forêt nationale d’Angeles. La mort a jugé un suicide

Un homme décédé jeudi après avoir conduit sa voiture d’une falaise dans la forêt nationale d’Angeles était déprimé et ivre, selon les autorités, qui ont qualifié sa mort de suicide.

La petite amie non identifiée du conducteur a appelé la police peu après 13 heures parce qu’elle s’est dite inquiète pour sa sécurité, a déclaré le lieutenant Jake Bushey du département de police d’Azusa. À ce moment-là, elle suivait le véhicule de son petit ami dans une autre voiture.

La police a répondu et a tenté d’arrêter le véhicule de l’homme, mais celui-ci ne s’est pas arrêté et les a menés dans une courte poursuite hors des limites de la ville d’Azusa et dans la forêt nationale. La poursuite a duré environ 10 minutes, a déclaré Bushey.

Les agents n’ont eu recours à aucune tactique de poursuite pour tenter d’arrêter le véhicule, car ils ont déterminé que le conducteur ne représentait pas un danger immédiat pour le public. Mais alors qu’il poursuivait sur l’autoroute 39, le conducteur a soudainement accéléré vers une berme à environ 60 mph, a déclaré Bushey.

Le véhicule a ensuite plongé d’environ 350 pieds jusqu’au fond du canyon, a déclaré Bushey.

Les équipes d’urgence sont intervenues à 13h30 sur San Gabriel Canyon Road aux alentours du kilomètre 19,9 pour aider la police et secourir le conducteur, selon les pompiers du comté de Los Angeles.

Le véhicule de l’homme a atterri à environ 10 mètres d’un ruisseau, selon les autorités. Huit secouristes ont été descendus au fond du canyon, mais ils ont déterminé que le conducteur était mort, ont indiqué les pompiers.

Son corps a été soulevé du fond du canyon. Le département du médecin légiste du comté de Los Angeles n’a pas immédiatement divulgué son nom.