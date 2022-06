Un conducteur ontarien s’exprime après qu’une pelle a heurté le pare-brise

Cela a commencé comme un trajet de routine pour Komal Syed.

“Je suis allé sur la 403 depuis Winston Churchill”, a déclaré le résident de Mississauga à CTV News Toronto. “J’avais juste deux… sorties à prendre.”

Il était un peu avant 11 heures le lundi et Syed se dirigeait vers un rendez-vous. Elle dit avoir remarqué qu’une berline blanche s’est arrêtée dans la voie devant elle, ce qui l’a obligée à réduire sa vitesse. C’est alors qu’elle a remarqué que quelque chose n’allait pas dans la voiture.

« Son pare-chocs a commencé à bouger. Et j’étais comme, d’accord, on dirait que son pare-chocs se détache. Et la prochaine chose que j’entends – un crash.

La police avertit les gens de sécuriser correctement leur cargaison après qu’une pelle en métal a volé dans le pare-brise de la voiture d’un conducteur ontarien.

Cet accident n’a pas été causé par un pare-chocs, mais par une pelle volant à travers son pare-brise à quelques centimètres de son visage.

“Honnêtement, je ne sais pas d’où vient la pelle”, a déclaré Syed. “D’après ce dont je me souviens, le pare-chocs bougeait. Le pare-chocs semblait se détacher, mais ce n’était pas le cas. Finalement, ce qu’il y avait dans ma voiture était une pelle.

Syed dit qu’elle a réussi à rester relativement calme sur le moment.

“Je me suis retournée et j’ai vu cette pelle dans mon pare-brise et j’ai réalisé que, d’accord, c’est assez gros”, a-t-elle déclaré avec un léger rire. “Je veux dire, j’ai évidemment crié et j’ai dû paniquer, mais heureusement, je n’ai pas fait une embardée.”

Syed se gara sur le bord de la route et examina les dégâts. Une vidéo sur téléphone portable qu’elle a prise à l’époque montre l’étendue des dégâts. Elle a dit qu’elle n’avait même pas réalisé qu’elle était couverte de verre brisé jusqu’à ce qu’un chauffeur de dépanneuse qui s’était arrêté pour l’aider le lui signale.

Alors qu’elle raconte l’histoire avec un rire nerveux maintenant, elle dit qu’elle n’a réalisé que beaucoup plus tard à quel point l’incident aurait pu être différent si la pelle avait heurté le pare-brise à un endroit différent.

La voiture de Komal Syed est photographiée après qu’une pelle métallique a volé dans son pare-brise.“Le lendemain, quand je l’ai partagé et que je répétais ce qui s’était passé, c’est à ce moment-là que j’ai compris que cela aurait pu être n’importe où.”

Syed dit qu’elle a emprunté le même itinéraire le lendemain matin afin de dissiper toute crainte qu’elle pourrait avoir concernant la sécurité. Et dit qu’elle a un message pour les autres automobilistes dans l’espoir que d’autres n’auront pas à traverser ce qu’elle a.

« Si quelqu’un se rend sur l’autoroute avec des outils ou de l’équipement, assurez-vous qu’il est correctement sécurisé. Parce que c’est juste comme… tellement effrayant.