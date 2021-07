Un conducteur new-yorkais sort sa voiture d’une situation difficile, les internautes sont impressionnés

Un conducteur a besoin de plusieurs compétences pour survivre dans une ville comme New York. Une vidéo récente circulant sur Internet montre comment un conducteur a sorti sa voiture d’un endroit très étroit, laissant les internautes assez impressionnés. La vidéo a été partagée mercredi par le magazine People sur sa page Instagram, qui montre un homme montant dans une voiture garée au milieu de deux véhicules sur le bord de la route. La voiture de l’homme n’était qu’à quelques centimètres des véhicules garés à l’avant et à l’arrière.

Au départ, on ne pouvait que se demander comment la voiture pouvait quitter la place de parking sans heurter les deux autres garées autour. Cependant, l’homme qui entreprend cette mission semble assez confiant dans ses capacités de conduite alors qu’il dit à son compagnon : « Regardez-moi sortir. » L’ami du chauffeur, assez amusé par la situation dans laquelle ils ont atterri, a déclaré : « Je vais prendre une photo de ça. Avec quelques manœuvres habiles et de la patience, l’homme dirige lentement et régulièrement sa voiture hors de la file de voitures garées parallèlement.

Avec 2 612 507 vues depuis son partage sur la plate-forme de médias sociaux, la vidéo a été saluée par les internautes et les New-Yorkais. L’actrice et chanteuse de country Beverley Mitchell a commenté la vidéo en écrivant: « Maintenant, c’est du talent et de la patience. » Certains internautes ont accepté qu’ils n’auraient pas eu le genre de confiance comme l’homme dans la vidéo, comme ils l’ont écrit : « Wow. J’aurais pleuré en premier », tandis qu’un autre utilisateur a commenté: « Cela me donne de l’anxiété. »

Saluant les compétences du conducteur, un utilisateur a écrit : « C’est ce qu’on appelle une conduite habile ! Tout le monde ne peut pas faire ça. Cependant, un compatriote new-yorkais qui a regardé la vidéo a écrit qu’il pouvait lui aussi sortir une voiture d’un endroit difficile comme celui-ci dans la vidéo alors qu’il commentait: « En tant que New Yorkais, je pourrais certainement sortir de cet endroit. »

Que pensez-vous de ces compétences de conduite?

