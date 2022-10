Un conducteur ivre qui a utilisé un téléphone portable quelques instants avant de tuer une fille de 6 ans alors qu’elle marchait avec son père est emprisonné

Un conducteur ivre qui a utilisé son téléphone au volant avant de tuer une fillette de six ans alors qu’elle marchait avec son père a été emprisonné aujourd’hui.

Sharlotte-Sky Naglis est décédée sur le coup lorsque John Owen, 45 ans, a percuté sa voiture à Norton Green, dans le Staffordshire.

Sharlotte-Sky Naglis est morte instantanément dans l’horreur Crédit : BPM

Le conducteur, qui ne portait pas de ceinture de sécurité, a été éjecté de sa voiture et transporté à l’hôpital.

Des tests sanguins ont révélé qu’Owen dépassait presque deux fois la limite d’alcool au volant et avait de la cocaïne dans son système.

Il a été découvert plus tard qu’il avait accéléré dans la zone de 30 mph et qu’il utilisait un téléphone portable au moment de l’horreur ou juste avant.

Owen est maintenant emprisonné depuis six ans et deux mois et interdit de conduire après avoir reconnu avoir tué Sharlotte par conduite dangereuse.

La mère dévastée de Sharlotte, Claire Reynolds, a lu une puissante déclaration de la victime à Stafford Crown Court.

Elle a déclaré: “Il est impossible de vraiment décrire comment les actions d’une personne ont affecté le reste de la mienne et la vie des enfants.

“Rien ne sera plus jamais pareil : s’exciter, attendre avec impatience les moments passés en famille, se sentir complet, ne ressentir aucune douleur… se réveiller avec le sourire… tout cela a disparu.

“Tout ce que j’ai eu avec Sharlotte, c’est six années merveilleuses. Aucun parent ne devrait jamais perdre son enfant, surtout quand son enfant est enlevé si cruellement, à un si jeune âge et avec tant de rêves et tant de vie devant elle.

“Nous avons perdu plus que n’importe qui peut même commencer à imaginer.”

Elle a également raconté comment la jeune “aimante, attentionnée, courageuse, réfléchie, intelligente et pleine d’énergie” avait hâte de profiter de sa vie après Covid.

Claire a ajouté: “Je l’aime tellement et tout d’elle me manque. Il n’y aura jamais d’autre Sharlotte.”

Le tribunal a appris que Sharlotte rentrait d’un magasin près de chez elle avec son père Kris lorsque l’horreur s’est déroulée.

Owen s’était approché d’un virage à 48 mph, ce qui signifiait qu’il avait perdu le contrôle du véhicule.

Le père de deux enfants s’est par la suite excusé pour l’accident, mais a affirmé qu’il ne s’en souvenait pas après avoir subi une lésion cérébrale “traumatique”.

Le juge Paul Glenn a déclaré: “Vous avez tué un enfant innocent de six ans en conduisant à une vitesse excessive, 48 mph dans une limite de 30 mph peu de temps avant la collision.

“La mort, heureusement, aurait été instantanée. Son père a également été frappé.

“Le sentiment de perte ne peut être surestimé et aucune peine que le tribunal peut imposer ne commencera même à compenser la perte d’un enfant aussi merveilleux.”

La famille au cœur brisé de Sharlotte a rendu hommage à la jeune fille après sa mort.

Ils ont dit: “Sharlotte était si belle, pleine de vie, toujours souriante, impertinente, si courageuse et heureuse.

“Sharlotte vient de commencer ses cours de gymnastique qu’elle adorait et dans lesquels elle brillait si fort.

«Elle était aimée de tous ceux qui la rencontraient, si attentionnée et aimante.

“Chaque nuit depuis sa naissance, elle ne dormait jamais sans tenir la main de sa mère.

“Il n’y aura jamais d’autre enfant comme elle pour quiconque l’a rencontrée.

“Elle nous a été enlevée si tôt et ne sera jamais oubliée.”

John Owen a été emprisonné après avoir reconnu avoir tué Sharlotte dans l’accident Crédit : BPM

La jeune femme rentrait chez elle avec son père lorsqu’ils ont été frappés Crédit : BPM

Sharlotte a été tuée sur le coup dans l’accident Crédit : BPM