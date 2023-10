Un conducteur ivre d’Oakdale « nous a tout volé », déclare la mère du défunt adolescent après la condamnation – Twin Cities

Mikala Jean Ness a demandé mardi à un juge du comté de Hennepin de « m’accorder grâce » pour avoir conduit en état d’ébriété à Bloomington et avoir frappé et tué Donald Gayton Jr., 17 ans, et gravement blessé sa sœur de 14 ans, Mya, en janvier dernier.

Ness, d’Oakdale, qui s’est éloigné des lieux de l’accident, a demandé à la juge Julie Allyn avant de recevoir sa sentence « de voir la personne que j’étais avant cela et la personne que je peux devenir, et de voir que mes actions n’étaient pas le reflet de mon vrai caractère. »

En juillet, Ness a plaidé coupable aux trois chefs d’accusation retenus contre elle : deux chefs d’accusation d’homicide au volant et un chef d’accusation de conduite criminelle au volant. Il n’y a pas eu d’accord de plaidoyer et elle encourt une peine de prison comprise entre 41 et 57 mois.

Allyn a ensuite condamné Ness à 32 mois de prison pour deux chefs d’accusation, en disant : « Je vois que vous avez d’immenses remords pour vos actes. »

Le procureur Kali Gardner avait demandé à Allyn de prononcer une peine directrice, affirmant que Ness « avait le choix et que plusieurs collègues essayaient également de lui procurer un Uber pour qu’elle ne conduise pas ».

Pendant ce temps, l’avocat de Ness, Stephen Foertsch, avait demandé à Allyn un renvoi vers la probation, soulignant ses « regrets et son acceptation de la responsabilité ». Foertsch a déclaré que Ness n’avait aucune condamnation antérieure et qu’elle pouvait être mise en probation, notant qu’elle était sous surveillance électronique à domicile depuis huit mois sans incident.

Par la suite, devant le palais de justice, la mère de Donald et Mya, Marsha Fugett, a déclaré que la peine n’était pas suffisante.

«Je suis désolée pour votre enfant», a-t-elle déclaré, faisant référence à la fille de Ness, âgée de 2 ans. «Mais votre enfant vous reverra. Je ne verrai jamais le mien.

Plaque d’immatriculation laissée sur place

Le 27 janvier, vers 18 heures, après avoir acheté des bonbons au Bloomington Walmart, Donald et Mya ont commencé à marcher vers leur appartement de Richfield.

Mya a déclaré à la police que le trottoir le long de la 78e rue était couvert de neige, alors les frères et sœurs ont marché du côté sud de la 78e rue en direction est, une route à deux voies à sens unique.

Alors qu’ils tentaient de traverser la route vers le nord, Ness a heurté les frères et sœurs et s’est enfui.

Une femme a déclaré aux policiers qu’elle conduisait vers l’est sur la 78e rue dans la voie de droite et a vu une Toyota Corolla blanche passer devant elle dans la voie de gauche. Elle a déclaré avoir vu un homme et une femme marcher dans la 78e rue, puis avoir entendu un « bruit sourd » et avoir vu quelqu’un « voler dans les airs », indique la plainte pénale.

La Corolla a fait un écart vers la droite, puis a continué sur la 78e et vers le sud sur la 12e Avenue. Du côté nord de la 78e rue, les agents ont trouvé une pièce de voiture en plastique sur laquelle était fixée une plaque d’immatriculation. Il a été enregistré au nom de Ness.

Les agents ont vite appris que Ness s’était écrasé sur un terre-plein près du Mall of America. Ils ont trouvé sa Corolla gravement endommagée sur une colline à l’angle sud-est de Killebrew Drive, près de l’entrée d’un restaurant TGI Fridays.

L’appelant du 911 qui a vu cet accident a déclaré aux policiers qu’une femme était sortie de sa Corolla et s’était dirigée vers sa voiture. Il a dit qu’il l’avait laissée monter dans sa voiture pour rester au chaud, qu’elle avait pleuré et déclaré avoir heurté deux personnes et tué quelqu’un.

Ness a dit aux policiers qu’elle venait d’une fête de vacances-travail, mais elle ne se souvenait pas où. Elle avait des difficultés d’élocution et les policiers pouvaient sentir une odeur d’alcool dans son haleine. Les agents lui ont demandé si elle se souvenait d’avoir heurté quelque chose sur la 12e Avenue, près d’American Boulevard, et elle a répondu : « J’ai l’impression que je l’ai fait, mais je ne sais pas », indique la plainte.

Ness a obtenu de mauvais résultats aux tests de sobriété sur le terrain, et un alcootest préliminaire a montré qu’elle avait un taux d’alcoolémie de 0,13 pour cent. Lorsqu’on lui a dit qu’elle était en état d’arrestation pour conduite sous influence, Ness a répondu : « Je sais », indique la plainte.

Les enquêteurs se sont rendus au centre médical du comté de Hennepin pour tenter de parler avec les adolescents. Donald était inconscient et souffrait d’un grave traumatisme crânien. Mya portait une minerve et prenait des médicaments, mais a pu parler avec un enquêteur. Elle a déclaré qu’ils avaient été heurtés alors qu’ils tentaient de traverser vers le nord et qu’elle n’avait pas entendu de dérapage ni de klaxon de voiture au préalable.

Donald est décédé deux jours plus tard.

« Il va manquer au monde »

James Austin, un associé de sensibilisation des jeunes à TreeHouse, a déclaré devant le tribunal que Donald était un étudiant de son programme, géré dans une église de Bloomington, depuis la sixième année et qu’il était « un membre actif jusqu’au jour de son décès ». Donald était un « enfant honnête ». Je n’ai jamais eu de problèmes avec lui et il n’a jamais eu d’ennuis. Il va manquer au monde », a déclaré Austin.

Fugett a pleuré pendant une grande partie du prononcé de la peine. Elle a demandé à un défenseur des victimes de lire sa déclaration. « Donald est mon quatrième enfant, mon premier-né », peut-on lire dans le communiqué. « Il était tout pour moi. »

Junior, comme on l’appelait, « traitait toujours les gens comme il voulait être traité. Junior vous a fait sourire », peut-on lire dans le communiqué. «Junior voulait obtenir son diplôme d’études secondaires et devenir un mécanicien à succès.»

Ness a gardé sa tête dans sa main pendant une grande partie du prononcé de la peine et a parfois sangloté.

« Je suis vraiment désolée pour la triste et inexcusable décision que j’ai prise de conduire sous influence ce soir-là », a-t-elle déclaré dans sa déclaration remplie de larmes. « Je suis terriblement désolé pour la douleur que je vous ai causée, une douleur qu’aucune famille ne devrait avoir à endurer. »

Ness a regardé sa famille et ses amis alors qu’elle était menottée hors de la salle d’audience.

Mya, qui a maintenant 15 ans, portait son uniforme du Corps de formation des officiers subalternes de réserve de la Marine jusqu’au prononcé de la peine. Elle a rejoint le programme en août. Elle et Donald avaient parlé de rejoindre l’armée ensemble et d’aller à l’université. «Nous allions le faire ensemble, mais… alors j’ai décidé de le faire pour lui», a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas l’armée, mais c’est ce qui s’en rapproche le plus. »

Fugett, qui a depuis déménagé avec sa famille dans l’Illinois, a déclaré que les jeunes frères de son fils « n’ont plus de frère aîné pour leur montrer comment être un jeune homme, comment faire du sport, comment sortir avec quelqu’un. Ils n’ont plus ça. (Ness) nous a tout volé.