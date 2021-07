Un conducteur ivre a tenté de fuir les flics à Bentley à 130 mph alors qu’il était sous l’emprise de la cocaïne

Un chauffeur ivre qui a tenté de fuir les flics dans sa Bentley à 130 mph alors qu’il était sous l’emprise de la cocaïne a été emprisonné.

Richard Bowser a été pourchassé avant de finir par écraser sa voiture de sport de 550 chevaux.

Richard Bowser a accéléré lorsque des flics l’ont repéré sur l’A68 près de Tow Law, Co Durham Crédit : PA

La Bentley Continental GT a été cassée avec ses roues du sol juste avant de percuter une voiture de patrouille à l’arrêt et de faire carrière sur la route.

Le véhicule de Bowser ivre s’est immobilisé à un demi-mile de là et il a subi un Taser.

Bowser, 44 ans, a pris le volant le 23 mai après avoir consommé ce que la police a qualifié de « grande quantité de cocaïne ».

Il s’est enfui lorsque des flics l’ont repéré sur l’A68 près de Tow Law, dans le comté de Durham.

La police a déclaré que Bowser avait atteint des vitesses allant jusqu’à 130 mph et effectué des manœuvres à haut risque, passant devant la circulation et les piétons.

Bowser, de Bishop Auckland, Co Durham, a admis la conduite dangereuse, la conduite en état d’ébriété et la conduite avec drogue et a été emprisonné pendant 18 mois au tribunal de la Couronne de Durham.

Il a été interdit de conduire pendant 45 mois.