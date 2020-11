Un conducteur ivre, 61 ans, est inculpé après avoir écrasé sa Mercedes de luxe dans un restaurant en plein air

Un homme de New York, âgé de 61 ans, a été accusé de conduite avec facultés affaiblies après avoir quitté un parking dans sa Mercedes et avoir traversé la salle à manger extérieure d’un restaurant cubain.

Eliot Kurland, de Battery Park City, a été accusé de conduite sous l’influence, de mise en danger imprudente et de conduite imprudente à la suite de l’accident au cœur du West Village de Manhattan mercredi après-midi.

La police a déclaré que l’homme de 61 ans sortait sa Mercedes noire du garage de location Enterprise sur Thompson St. et W. Third St à Greenwich Village vers 16h30 quand il a perdu le contrôle du véhicule.

La voiture s’est précipitée dans la salle à manger extérieure à baldaquin du restaurant Cuba et s’est arrêtée à quelques mètres de l’entrée de la zone intérieure.

La salle à manger extérieure était vide à l’époque et aucun client ni membre du personnel n’a été blessé.

La police a déclaré que le chauffeur avait été emmené à l’hôpital de Bellevue pour des blessures mineures.

Un homme de New York, 61 ans, a été accusé de conduite avec facultés affaiblies après avoir dépassé un garage de sa Mercedes et avoir traversé la salle à manger extérieure d’un restaurant cubain

Des images de surveillance dramatiques ont capturé le moment où la voiture est sortie du garage, manquant de peu deux piétons qui venaient de passer, avant de traverser le coin salon.

Les images prises des suites montrent que la salle à manger extérieure est totalement détruite tandis que les employés du restaurant se sont prononcés sur l’épreuve terrifiante.

Viviana Borda, directrice à Cuba, a déclaré à NBC New York que cela ressemblait à une bombe avait explosé et que les clients ont commencé à crier et à courir pour se mettre à l’abri lorsque la voiture a heurté.

“Nous avons entendu un gros son, c’était comme une bombe … nous avons également entendu des cris parce que nous avions deux clients qui criaient”, a-t-elle déclaré.

«Quand nous nous retournons, nous avons vu la voiture qui venait de passer.

Borda a déclaré que certains clients ont couru jusqu’à la salle de bain de peur.

«Nous étions juste en train de crier, de hurler», dit-elle.

«Tout le monde criait et nous nous demandions si tout le monde allait bien. Le client disait qu’il suffit d’appeler le 911. »

Eliot Kurland, de Battery Park City, a été accusé de conduite sous l’influence, de mise en danger imprudente et de conduite imprudente à la suite de l’accident au cœur du West Village de Manhattan mercredi après-midi. Le crash ci-dessus

La police a déclaré que l’homme de 61 ans sortait sa Mercedes noire du garage de location Enterprise sur Thompson St. et W. Third St à Greenwich Village vers 16h30 quand il a perdu le contrôle.

La voiture s’est précipitée dans la salle à manger extérieure à baldaquin du restaurant Cuba et s’est arrêtée à quelques mètres de l’entrée de la zone intérieure.

Un autre employé du restaurant a déclaré au New York Daily News que Kurland conduisait “ à une vitesse folle ” et que l’accident avait cassé la vitre du restaurant et endommagé son cadre en bois.

La police a déclaré jeudi que Kurland avait été inculpé pour l’incident et attendait sa mise en accusation.

Bien que soulagé que tout le monde se soit échappé indemne des événements de mercredi, l’accident a porté un coup dur au restaurant.

Borda a déclaré à NBC que les temps étaient déjà difficiles en raison des restrictions relatives au COVID-19 et que de nombreux clients étaient toujours nerveux à propos des repas à l’intérieur.

“ Cela a été très difficile, oui, car surtout lorsqu’ils ont décidé d’ouvrir à l’intérieur, la plupart des clients voulaient s’asseoir à l’extérieur parce qu’ils avaient peur du COVID ”, a-t-elle déclaré.

Borda a fait part de ses inquiétudes selon lesquelles les clients pourraient désormais craindre pour leur sécurité à l’extérieur.

Les propriétaires ont également dit au point de vente qu’ils ne savaient pas encore combien de milliers de dollars il en coûterait pour réparer l’espace extérieur ni quand il sera de nouveau opérationnel.