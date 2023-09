Un conducteur imprudent de 32 ans s’est filmé en train d’utiliser des ballons alors qu’il roulait à 90 mph quelques instants avant un accident d’horreur qui a fait trois morts.

Un conducteur imprudent a été emprisonné aujourd’hui après s’être filmé en train d’utiliser des ballons alors qu’il accélérait à 90 mph quelques instants avant qu’un accident d’horreur ne tue trois personnes.

Le survivant Shane Loughlin, 32 ans, a été condamné à un an et cinq mois pour l’accident mortel survenu à St Mellons, Cardiff, en mars.

Le survivant Shane Loughlin, 32 ans, était grièvement blessé à l’hôpital après avoir survécu à l’accident. Il a été emprisonné aujourd’hui Crédit : Media Wales

Des images montraient Loughlin inhalant du protoxyde d’azote en conduisant Crédit : WNS

Leur voiture a été retrouvée sur l’A48 près de Cardiff, trois des cinq occupants étant tués. Crédit : PA

Six amis ont inhalé des ballons de gaz hilarant et bu de l’alcool avant l’accident, laissant leur voiture cachée dans un champ pendant 46 heures.

Loughlin a été retrouvé vivant dans l’épave, coincé à côté des corps de trois amis morts et d’un autre survivant.

Eve Smith, 21 ans, a été tuée aux côtés de Darcy Ross, 21 ans, et du chauffeur Rafel Jeanne, 24 ans.

Sophie Russon, 20 ans, employée de banque, a survécu avec Loughlin dans les décombres – retrouvés près de deux jours plus tard par la police dans les bois.

Un sixième passager, Joel Lia, est sorti de la voiture quelques minutes seulement avant l’accident – ​​et a ensuite déclaré à la police que le groupe avait fait la fête à la caravane de Loughlin avec de l’alcool et des ballons.

Le procureur Jason Howells a déclaré : « Une Volkswagen Tiguan blanche a été localisée par la police le matin du 6 mars après s’être écrasée dans une zone boisée à la sortie de l’A48 au large de St Mellons.

« Il a été établi par la suite que l’accident s’était produit vers 2 heures du matin le 4 mars.

« Les occupants du véhicule, dont certains avaient été portés disparus, ont été retrouvés avec le véhicule et malheureusement trois d’entre eux sont décédés, Rafel Jeanne, Darcy Ross et Eve Smith.

« Ils étaient le conducteur, le passager avant et le passager arrière.

« Les deux autres passagers arrière, Shane Loughlin et Sophie Russon, ont survécu à l’accident. »

M. Howells a déclaré que pendant que Loughlin était soigné à l’hôpital, la police enquêtant sur la collision avait trouvé un ballon de fête, du protoxyde d’azote et le téléphone iPhone de Loughlin dans le véhicule.

M. Howells a déclaré à un juge de la Crown Court de Cardiff : « Le récit de M. Lia était que tout le monde faisait des ballons – c’est-à-dire inhalait du protoxyde d’azote.

« Il fait référence à eux tous faisant la fête dans la caravane de Shane Loughlin à Porthcawl, consommant de l’alcool et des ballons et du protoxyde d’azote. »

Les enquêteurs ont trouvé quatre vidéos incriminantes sur le téléphone de Loughlin le montrant se filmant alors qu’il conduisait entre 80 et 90 mph alors qu’il faisait un écart entre les voies.

Les images, qui ont été diffusées devant le tribunal, montraient Loughlin enlevant ses mains du volant alors qu’il tenait son téléphone dans une main et des ballons dans la bouche avec des voyants d’avertissement allumés dans sa voiture.

Loughlin a été arrêté et a déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir conduit la voiture avant l’accident, mais a admis que c’était lui dans les vidéos.

Il a déclaré à la police qu’il n’avait jamais fait de ballons auparavant, mais que la drogue provoquait un « bourdonnement de rire ».

M. Howells a déclaré qu’il n’existait aucune preuve médico-légale démontrant que Loughlin était sous l’influence de l’alcool ou de drogues au moment où il conduisait.

Loughlin, qui compte 23 condamnations antérieures, a admis avoir conduit alors qu’il était disqualifié et avoir conduit de manière dangereuse lors de ses manœuvres quatre heures seulement avant l’accident mortel survenu à 2 heures du matin le samedi 4 mars.

Le tribunal a appris qu’il avait également enfreint une ordonnance communautaire pour une agression de violence domestique contre son ancienne petite amie.

Andrew Taylor, défenseur, a déclaré : « Si jamais il y a un rappel, en particulier aux jeunes, que faire la fête et conduire des véhicules à moteur est un cocktail qui ne devrait jamais être mélangé, ce devrait être le rappel indélébile.

« Avec toute la tragédie qui en résulte, les gens devraient se rappeler, lorsqu’ils montent dans un véhicule automobile, que les substances intoxicantes, qu’il s’agisse de boissons, de drogues ou d’une combinaison des deux, ne doivent pas être mélangées à la conduite. »

M. Taylor a déclaré que Loughlin n’avait survécu au crash ultérieur qu’en raison du temps froid. Sa fonction cardiaque a été réduite en raison de ses blessures.

« Il faisait partie des chanceux qui ont été laissés pendant plus de 48 heures dans des conditions très froides après avoir subi une fracture du visage, de nombreuses fractures de la jambe, une rupture de l’aorte et une fracture du coude. »

M. Taylor a déclaré: « Les cicatrices mentales resteront probablement avec Shane Loughlin pour toujours et un jour. »

Loughlin, de Rumney, Cardiff, a été emprisonné pendant un an et cinq mois par le juge Recorder de Cardiff Tracey Lloyd Clarke qui lui a dit qu’il avait fait preuve d’un « mépris total pour la loi ».

Elle a déclaré : « Vous connaissez très bien les conséquences qui peuvent découler d’un accident de la route. Cette nuit-là, c’est par chance et non par jugement que vous n’avez blessé ni tué personne vous-même. »

Elle lui a dit que son crime avait été aggravé par le fait de filmer la mauvaise conduite « peut-être pour le montrer aux autres sur les réseaux sociaux ».

Loughlin s’est vu interdire de conduire pendant deux ans, huit mois et deux semaines et doit passer un examen prolongé avant de récupérer son permis.

Le tribunal a appris qu’il devait être condamné pour d’autres infractions de conduite automobile plus tard ce mois-ci.

Le groupe a été porté disparu après avoir conduit de Newport, Gwent, avec M4, vers un parc de caravanes dans la station balnéaire de Porthcawl la veille de la tragédie.

Une semaine après l’accident, Loughlin a déclaré sur les réseaux sociaux : « Je viens juste de découvrir ce qui s’est passé, je veux juste m’excuser à tout le monde et remercier tous ceux qui ont aidé à l’équipe de recherche et merci à tous ceux qui me souhaitent bonne chance. Je reviendrai. bientôt je vous aime tous.

« Rip Rafel, Eve et Darcy. Je ne peux pas croire que cela soit vidé, c’est un euphémisme qui va à toutes les familles et amis des personnes décédées. Un long chemin vers la guérison mentale et physique, mais nous y arriverons. »

Le groupe était resté coincé à l’intérieur de la voiture accidentée pendant plus de 46 heures avant d’être retrouvé par la police près de l’A48 à Cardiff, à St Mellon, le 6 mars.

Une enquête ouverte a appris que Rafel, Darcy et Eve avaient été identifiés par leurs mères à la suite de la tragédie.

Le groupe disparu a été signalé à la police de Gwent samedi soir et a été signalé à la police voisine du sud du Pays de Galles le lendemain. Mais il a fallu 46 heures pour retrouver la voiture.

Les cinq étaient allés au club social Muffler à Maesglas, Newport, et avaient parcouru 40 miles jusqu’au bord de mer de Trecco Bay à Porthcawl. Ils ont été signalés pour la dernière fois à Cardiff peu après 2 heures du matin samedi.

Les deux forces impliquées – la police de Gwent et la police voisine du sud du Pays de Galles – ont confirmé la tragédie et une enquête sur leur réponse sera ouverte.

Sophie Russon a également survécu au crash

Eve Smith était l’une des victimes du crash d’horreur Crédit : Athéna

Rafel Jeanne-Actie, fils du footballeur Léon Jeanne, est également décédé Crédit : Athéna