Un conducteur imprudent dans un accident frontal à Enderby condamné à l’assignation à résidence

Une femme a été condamnée à un an d’assignation à résidence après que sa conduite “imprudente” a provoqué une collision frontale sur l’autoroute 97A à Enderby en 2020.

Selon un récent jugement du juge de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique, Jeremy Guild, Fardowsa MacLeod a été accusée de conduite dangereuse causant des lésions corporelles après la collision survenue juste avant 7 h le 24 mai 2020. Après un procès, Guild l’a déclarée coupable et l’a condamnée à une peine d’emprisonnement. une peine d’un an avec sursis. Pendant les six premiers mois, elle est assignée à résidence, puis elle a un couvre-feu de 21 heures à 7 heures du matin pour le reste de la peine.

MacLeod conduisait un SUV noir, circulant au-dessus de la limite de vitesse sur plus d’un kilomètre, principalement dans la mauvaise voie. Elle a roulé dans la circulation venant en sens inverse, parcourant au moins 100 kilomètres à l’heure dans une zone de 60 km/h.

Guild a déclaré que MacLeod avait raté de peu un véhicule avant d’en heurter un autre de front. Il a noté que les roues du véhicule de MacLeod étaient tellement au-dessus de la ligne médiane qu’elles étaient presque sur l’épaule opposée.

“Ce n’était pas un accident. Conduire de cette manière était intentionnel », a déclaré Guild dans son jugement. “Malgré ce quasi-accident, elle a fait une embardée dans la voie venant en sens inverse immédiatement après, en maintenant sa vitesse élevée.”

La collision a causé des blessures graves à l’autre conducteur, qui a subi des pertes de mémoire à la suite d’une commotion cérébrale, d’une blessure au dos et de diverses blessures aux tissus mous. Le conducteur souffre toujours de maux de dos chroniques et souffre d’anxiété et de dépression sévères depuis plusieurs mois. Elle a manqué un mois de travail et a perdu une promotion parce qu’elle ne pouvait pas soulever d’objets et a subi des difficultés financières à cause de la perte de son véhicule.

MacLeod a également subi des blessures dans l’accident, se fracturant la clavicule et les deux chevilles.

Par l’intermédiaire de son avocat lors d’une audience au tribunal, MacLeod a déclaré qu’au moment de l’accident, elle était bouleversée parce que sa mère avait récemment reçu un diagnostic de cancer. Elle a également dit avoir été distraite par son chien qui était en liberté dans le véhicule et qui est entré dans une boîte de chocolats.

Le juge a rejeté cette excuse, affirmant que si son chien la distrayait, elle aurait dû s’arrêter.

Guild a déclaré que la conduite dangereuse de MacLeod démontrait «un mépris aveugle pour tous les autres sur ou à proximité de la route. À ces vitesses dans une communauté rurale, il y avait un risque important pour les personnes et les biens.

En plus de l’assignation à résidence, MacLeod doit payer une amende obligatoire de 1 000 $ et une suramende compensatoire de 300 $. Elle a également une interdiction de conduire pendant un an.

Brendan Shykora

CourConduiteVernon