Un conducteur heurte une voiture de police et dit « c’est sorti de nulle part », lors d’une arrestation pour conduite en état d’ébriété

WILLIMANTIC — Une femme qui a quitté la Willimantic Brewing Company le week-end dernier a été arrêtée après avoir heurté une voiture de police de Willimantic.

Nashaly Carballo de Willimantic conduisait une Nissan Sentra juste avant 21 heures le 25 octobre, lorsqu’elle a fait un écart et heurté une voiture de police sur Main Street au centre-ville de Willimantic.

Selon la police de Willimantic, l’agent Lacey Kloter roulait en direction est sur la rue Main, autour du secteur du 850, rue Main, lorsqu’ils ont aperçu un individu portant un sweat-shirt sur la tête. Kloter a également observé qu’un outil métallique était utilisé pour ouvrir le côté conducteur du camion.

Selon le rapport de police de Kloter, ils parlaient avec l’individu lorsqu’elle a entendu une forte détonation venant de derrière.

Dans le rapport de Kloter, la voiture de patrouille avait ses phares et ses feux arrière allumés et était garée dans la voie en direction est de la rue Main.

Lorsque Kloter est allé vérifier l’incident, il a été découvert que l’avant de la Nissan avec les airbags déployés était gravement endommagé. L’arrière du véhicule a également été endommagé.

Selon la police, lorsqu’on a demandé à Carballo une preuve d’immatriculation et d’assurance, elle a répondu qu’ils étaient dans son téléphone mais qu’elle n’avait pas pu le localiser.

Selon le rapport de police, Carballo n’a pas été distraite par son téléphone portable et avait bouclé sa ceinture de sécurité. Elle a également déclaré qu’elle roulait en avant lorsque la voiture de police est sortie de nulle part. Le rapport de police indique que Carballo n’a pas réalisé qu’elle avait heurté quoi que ce soit, encore moins une voiture de police.

Lorsque Kloter a parlé avec Carballo, elle pouvait sentir l’odeur d’une boisson alcoolisée émanant de son haleine, et ses yeux semblaient larmoyants et injectés de sang.

Le rapport de Kloter indiquait que Carballo venait d’un bar de la rue Main, situé à côté de l’hôtel de ville.

Le rapport de police indique que Carballo a affirmé n’avoir bu que trois verres et qu’elle était arrivée au restaurant vers 16 heures ou 17 heures.

Après une conversation avec Carballo, Kloter lui a fait passer une série de tests de sobriété. Carballo n’a pas pu réussir correctement pendant les tests car elle tombait constamment et bougeait plusieurs fois ses bras au-dessus de sa taille, selon le rapport de police.

Kloter a demandé une deuxième fois à Carballo quelle quantité d’alcool avait été consommée et on lui a répondu trois verres à Long Island.

« J’ai demandé à Carballo à quelle heure elle avait arrêté de boire et elle m’a répondu vers 22 heures ou 23 heures », a déclaré Kloter dans le rapport. « Il faut le noter à cette heure-là, il n’était pas encore 22 heures »

Lorsque Carballo a été placée dans une voiture de police identifiée, elle a commencé à donner des coups de pied en direction des policiers, disant qu’elle n’allait pas monter dans la voiture même si elle avait déjà été arrêtée.

On a ensuite demandé à nouveau à Carballo l’heure à laquelle elle avait commencé à boire et on a répondu aux policiers que c’était entre 16 heures et 17 heures.

Vers 21 h 46, Carballo a participé au premier des deux alcootests. Le premier résultat du test d’alcoolémie était de 0,1533 %, tandis que le deuxième, effectué à 22h05, donnait un taux de 0,1497 %.

Selon la police, alors que Carballo était escortée dans la salle de détention de la police, elle a dit à Kloter qu’elle allait se souvenir d’elle et qu’elle était une personne méchante.

« Carballo a été informée qu’elle aurait pu tuer quelqu’un ce soir », a déclaré Kloter dans le rapport. « Carballo a alors fait un pas vers moi et a levé son poing droit, me frappant deux fois au visage. »

Carballo a ensuite été accusé de conduite illégale d’un véhicule à moteur sous l’influence de drogues/alcool, d’interférence avec un policier/résistance, de voies de fait contre un policier, de voies de fait au troisième degré, de suivi de trop près et de deux chefs d’accusation de défaut d’immatriculation/ carte d’assurance.