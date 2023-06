Un conducteur en excès de vitesse qui portait une arme chargée et a percuté une voiture de police après une poursuite sur autoroute est emprisonné

Un conducteur de SPEEDING qui a percuté une voiture de police après avoir mené des flics lors d’une poursuite sur autoroute s’est avéré porteur d’une arme chargée.

Kane McLeod, 32 ans, a été repéré dans une Audi A7 avec des plaques clonées et a accéléré jusqu’à 135 mph sur la M20 près de Dartford, Kent.

Kane McLeod a dirigé la police dans une poursuite sur autoroute et a été emprisonné pendant plus de cinq ans Crédit : Hyde News & Pictures

Après s’être arrêté, il a percuté une voiture de police et a accéléré à nouveau – traversant les voies d’autoroute.

Il a heurté un trottoir, déclenchant les airbags de la voiture et lui faisant perdre le contrôle.

Il a tenté de fuir à pied en se faisant taser et arrêté en avril 2021.

La police a trouvé le sac et une arme de poing et à l’intérieur du véhicule, ils ont également trouvé une petite quantité de drogue.

Matthew Kirk, poursuivant, a déclaré que le sac à dos contenait un pistolet automatique de 9 mm, chargé de six balles.

McLeod, de Derby, a admis des délits d’armes à feu, de drogue et de conduite devant le tribunal de la Couronne de Maidstone et a été emprisonné pendant cinq ans et 11 mois.

Il a également obtenu deux ans et dix mois supplémentaires pour un incident similaire en 2018 dans le nord-ouest de Londres.