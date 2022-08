Un conducteur échappe à la mort de peu après que l’avant de son Range Rover ait été arraché par un train au passage à niveau

UN CONDUCTEUR a échappé à la mort de quelques centimètres lorsque l’avant de son Range Rover de 40 000 £ a été arraché par un train sur un passage à niveau.

Steve Kennedy-Smith, 63 ans, tentait de faire marche arrière après s’être égaré sur les rails.

Steve Kennedy-Smith, 63 ans, a échappé à la mort de peu lorsque l’avant de son Range Rover de 40 000 £ a été arraché par un train sur un passage à niveau Crédit: Police britannique des transports / East Anglia News Service

Kennedy-Smth de Neatishead, Norfolk, était parti au moment où les pompiers sont arrivés, malgré les dommages causés à sa voiture. Crédit: Police britannique des transports / East Anglia News Service

L’impact a été capturé par une caméra de sécurité sur le train – transportant 100 passagers de Norwich à Sheringham, Norfolk – alors qu’il passait à Great Plumstead.

Le tribunal a entendu comment le conducteur du service Greater Anglia de Norwich à Sheringham a pris connaissance d’un «véhicule pénétrant dans les lignes» au passage à niveau.

Il a klaxonné et appliqué les freins d’urgence, mais n’a pas pu éviter la collision vers 19h20 le 17 juillet de l’année dernière.

Le train a subi un “dommage limité” en juillet de l’année dernière et les passagers ont poursuivi leur voyage en bus.

Kennedy-Smith a nié la conduite dangereuse, mais a été reconnu coupable par le tribunal d’instance de Norwich.

Il a été condamné à six semaines de prison avec sursis, interdit de circulation pendant un an et condamné à 140 heures de travail non rémunéré.