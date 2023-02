Un conducteur de U-Haul accuse un «objet invisible» de saccage mortel

NEW YORK (AP) – Un homme qui s’est déchaîné lundi avec un camion U-Haul à New York souffrait d’une crise de santé mentale apparente et a déclaré qu’il avait commencé à faucher les gens après avoir vu un “objet invisible” venir vers lui , a annoncé mardi la police.

Weng Sor, 62 ans, a été inculpé mardi de meurtre et de tentative de meurtre lors de l’attaque, qui s’est déroulée en 48 minutes déchirantes sur une large bande du quartier animé de Bay Ridge à Brooklyn. La police a finalement épinglé le camion contre un bâtiment après une poursuite de plusieurs kilomètres.

Une personne a été tuée et huit personnes ont été blessées lorsque le camion U-Haul a dévié sur les trottoirs et a percuté des cyclistes, des cyclomoteurs et au moins un piéton, heurtant des personnes à divers endroits le long d’un itinéraire détourné. Le camion a également percuté une voiture de police et l’agent à l’intérieur faisait partie des blessés.

L’étendue et la durée de la destruction ont conduit à des questions sur la réponse du NYPD et si la poursuite – qui à un moment donné impliquait une voiture de police accélérant après le U-Haul sur le trottoir alors qu’un homme plongeait vers la sécurité – mettait plus de personnes en danger .

Sor, un homme troublé avec des antécédents de violence et de maladie mentale, a déclaré à la police que la vue d’un “objet invisible” l’avait déclenché, a déclaré mardi le chef des détectives James Essig aux journalistes. La famille de Sor a déclaré qu’il avait cessé de prendre ses médicaments, a déclaré Essig.

« Il déclare alors qu’il conduit sa camionnette qu’il voit un ‘objet invisible’ venir vers la voiture. À ce moment-là, il dit: «J’en ai assez» et il se déchaîne », a déclaré Essig. “Il n’y avait pas d’objet.”

Sor, qui vivait à Las Vegas avec sa mère, est venu à New York la semaine dernière après avoir passé du temps en Floride et a été arrêté deux fois dans le U-Haul dans les jours précédant l’attaque, a indiqué la police. Il a été sorti d’un poste de police et devait être interpellé tard mardi ou mercredi. Les archives judiciaires ne mentionnaient pas un avocat qui pourrait commenter en son nom.

Le U-Haul a heurté trois personnes sur des cyclomoteurs, trois personnes à vélo, une personne sur un vélo électrique et une personne à pied alors que le camion traversait une section animée de Brooklyn, juste au nord du pont Verrazzano-Narrows le long de New Port de York, a indiqué la police. Les victimes étaient âgées de 30 à 66 ans.

Un homme de 44 ans conduisant un cyclomoteur est décédé des suites d’une blessure à la tête après avoir été heurté par le camion environ une demi-heure après avoir heurté la première victime. Le maire Eric Adams a déclaré que l’homme, dont le nom n’a pas été rendu public, était un père célibataire “élevant seul ces enfants”.

Mohammed Zakaria Salah Rakchi, 36 ans, un livreur qui a émigré d’Algérie il y a trois ans, a été frappé alors qu’il faisait des courses après avoir déposé sa fille de 7 ans à l’école. Il a subi des fractures, notamment des côtes, ainsi que d’autres blessures et est resté dans un coma médicalement provoqué mardi.

Un avocat de la famille de Rakchi, Derek Sells, s’est demandé si être poursuivi par la police “était un événement déclencheur pour ce conducteur et ce qui aurait pu l’amener à faire les choses qu’il a faites”.

La politique du NYPD exige que les agents cessent de poursuivre les véhicules lorsque les risques pour la police et le public « l’emportent sur le danger pour la communauté ».

Le commissaire de police Keechant Sewell a déclaré mardi que le département examinait sa réponse. Le NYPD a ensuite publié des images vidéo de la caméra corporelle sur les réseaux sociaux montrant des officiers nettoyer d’urgence une rue pleine d’enfants du primaire près de l’endroit où le U-Haul faisait des ravages.

Sor a loué le camion U-Haul à West Palm Beach, en Floride, le 1er février, en payant à l’avance une location de 30 jours. Il y est resté jusqu’au 4 février, date à laquelle il a commencé à conduire vers le nord jusqu’à Brooklyn, où vivent son fils et son ex-femme, a déclaré Essig.

Le 5 février, Sor a été arrêté en Caroline du Sud et cité pour conduite imprudente et possession de marijuana. Il est arrivé à Brooklyn le lendemain, surprenant son fils lorsqu’il s’est présenté à sa porte au milieu de la nuit.

Le fils de Weng Sor, Stephen Sor, 30 ans, a déclaré à l’Associated Press que son père avait des antécédents de maladie mentale. Les dossiers montrent qu’il a été condamné et a purgé une peine pour de multiples actes de violence, notamment pour avoir poignardé son propre frère.

“Très souvent, il choisira de ne pas prendre ses médicaments et de faire quelque chose comme ça”, a déclaré Stephen Sor dans une interview devant son domicile de Brooklyn. « Ce n’est pas la première fois qu’il est arrêté. Ce n’est pas la première fois qu’il va en prison.

Le 8 février, a déclaré Essig, la police a arrêté Sor pour excès de vitesse dans le U-Haul sur une autoroute de Brooklyn où les camions et autres véhicules utilitaires sont interdits. Il a ensuite été repéré dans le New Jersey dimanche, un jour avant le chaos à Brooklyn, a déclaré Essig.

La poursuite avec la police s’est terminée lundi lorsqu’un croiseur de police a coupé la route sinueuse et bloqué le camion contre un bâtiment près de l’entrée d’un tunnel menant de Brooklyn à Manhattan, à plus de 5 kilomètres de l’endroit où la poursuite a commencé.

Après que Sor ait été arrêté, Essig a déclaré avoir dit à la police : “Vous auriez dû me tirer dessus.”

Les antécédents criminels de Sor comprennent des arrestations pour conduite en état d’ébriété et évasion d’un policier en 2002 et plusieurs cas de coups et blessures.

En 2015, Weng Sor a poignardé son frère à Las Vegas et a purgé environ 17 mois dans une prison du Nevada, selon les dossiers du tribunal et de la prison. En 2020, il a poignardé quelqu’un au bras et à la poitrine avec un couteau et a été condamné à 364 jours de prison du comté.

Avant de plaider coupable dans cette affaire, Sor a été évalué pendant plusieurs mois dans des établissements psychiatriques publics avant d’être jugé apte à faire face à des accusations, selon les archives judiciaires. Les dossiers ne mentionnent aucun diagnostic, mais notent que Sor a été placé sous médication.

Dans une affaire antérieure au Nevada, il avait été condamné à suivre des conseils et à effectuer des travaux d’intérêt général après avoir plaidé coupable de coups et blessures pour délit en 2005. Le juge a noté à l’époque que Sor déménageait à New York et lui a ordonné de se soumettre à une évaluation de sa santé mentale une fois qu’il arrivé.

Sur Twitter, suivez Michael Sisak sur twitter.com/mikesisak et Bobby Caina Calvan à twitter.com/BobbyCalvan. Envoyez des conseils confidentiels en visitant https://www.ap.org/tips/

Michael R. Sisak et Bobby Caina Calvan, Associated Press