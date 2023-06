Un conducteur de tramway de Croydon AUTORISÉ pour un accident qui a tué 7 personnes et en a blessé 51 autres après avoir pris un virage à 3 fois la limite de vitesse

Un conducteur de TRAM a pleuré aujourd’hui alors qu’il était innocenté d’un accident d’horreur qui a tué sept personnes et en a blessé 51 autres.

Alfred Dorris, 49 ans, traversait Croydon, dans le sud de Londres, à trois fois la limite de vitesse lorsque le tramway s’est renversé sur le côté.

Les passagers ont été jetés comme s’ils étaient « à l’intérieur d’une machine à laver » lors de l’accident de 2016, provoquant un « terrible bilan ».

Dane Chinnery, 19 ans, Philip Seary, 57 ans, Dorota Rynkiewicz, 35 ans, Robert Huxley, 63 ans, Philip Logan, 52 ans, Donald Collett, 62 ans et Mark Smith, 35 ans, sont tous décédés dans le horreur.

Dorris a maintenant été innocenté d’une seule accusation de ne pas avoir fait preuve de diligence raisonnable au travail en vertu de la Santé et la loi de 1974 sur la sécurité au travail.

Il avait attribué sa confusion au moment de l’accident à une combinaison de facteurs externes, notamment un éclairage et une signalisation médiocres dans le complexe de tunnels de Sandilands, l’obscurité et le mauvais temps.

Les familles des victimes ont aujourd’hui qualifié le verdict, intervenu deux heures après l’envoi des jurés, de « dégonflant ».

On a dit à Old Bailey que le conducteur expérimenté Dorris naviguait dans une courbe à 40 mph – trois fois la limite de vitesse de 12 mph – avant de s’écraser.

Les roues du tramway ont été soulevées de la voie, le faisant dérailler et basculer sur le côté alors que les fenêtres étaient brisées et la porte arrachée.

Les personnes tuées dans l’horreur ont été éjectées par les vitres brisées et coincées entre le tram renversé et la voie.

Au total, 51 personnes ont été blessées – dont 19 grièvement – après le déraillement du tram 2551.

Immédiatement après, plusieurs passagers ont affirmé que les yeux de Dorris étaient fermés, l’un d’eux lui criant de « se réveiller ».

Le conducteur a répondu : « J’ai dû m’évanouir.

Mais Dorris a nié plus tard s’être évanoui ou s’être endormi, bien que les experts du sommeil aient affirmé que sa « désorientation » était « indicatrice d’un micro-sommeil ».

Il a plutôt affirmé qu’il était « confus » quant à la direction dans laquelle il se déplaçait et a déclaré que le virage « s’est en quelque sorte glissé sur moi ».

Dorris a ajouté: « Je ne dirais pas que c’était une perte de concentration. Je dirais que c’était plutôt quelque chose que je ne contrôlais pas en ce qui concerne la désorientation. »

Dans son témoignage, le conducteur a présenté ses excuses aux familles des victimes et a raconté comment il s’était « effondré » lorsqu’il a découvert que des personnes étaient coincées sous le tramway.

Il a ajouté: « Je me suis réveillé le matin en m’attendant à avoir une journée normale. Je ne suis pas parti avec l’intention de ne pas conduire avec un soin raisonnable pour mes passagers ou moi-même.

« Je suis un être humain et parfois, en tant qu’être humain, il vous arrive des choses que vous ne contrôlez pas. Je suis désolé d’avoir été désorienté.

« Et je suis profondément désolé de n’avoir rien pu faire pour me réorienter et empêcher le tram de se retourner. »

Dorris, de Beckenham, dans le sud-est de Londres, a nié une seule accusation de ne pas avoir pris des précautions raisonnables au travail en vertu de la loi de 1974 sur la santé et la sécurité au travail.

Transport for London (TfL) et Tram Operations Limited (ToL) ont précédemment admis des infractions à la santé et à la sécurité liées à des défaillances importantes avant le déraillement catastrophique.

S’exprimant après le verdict, Danielle Wynne, dont le grand-père Philip Logan a été tué dans l’accident, a déclaré « qu’il doit y avoir une sorte de responsabilité ».

Elle a ajouté: « Pour moi, un verdict de non-culpabilité, c’est comme si quelqu’un me poignardait à la poitrine.

« C’est tellement dégonflant.

« Si je montais dans ma voiture et que je faisais ce qu’il a fait à la vitesse à laquelle il l’a fait, j’irais en prison.

« Mon grand-père et cet incident ne seront jamais oubliés. C’est une date gravée dans ma mémoire.

« Notre famille se sent vraiment abandonnée par le système judiciaire. »

