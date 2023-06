Un conducteur de Sycamore avec une fausse plaque d’immatriculation ‘I WONT RUN’ aurait conduit à 110 mph dans le comté de Kane – Shaw Local

ST. CHARLES TOWNSHIP – Un Sycamore avec une fausse plaque d’immatriculation « I WONT RUN » – qui a été inculpé deux fois en cinq mois pour avoir conduit à plus de 100 milles à l’heure – risque maintenant de se faire saisir sa Ford Mustang bleue 2015, selon les rapports de police et le tribunal enregistrements.

Jordan G. Huntington, 20 ans, du bloc 900 de Buckingham Lane, Sycamore – anciennement du bloc 48W100 de Milanmow Drive, Maple Park – a été inculpé en janvier et mai, selon les archives.

L’accusation du 8 mai contre Huntington roulait à plus de 35 miles à l’heure au-dessus de la limite en ce sens qu’il conduisait à 101 miles à l’heure dans une zone de 55 mph; conduite imprudente en ce sens qu’il a traversé le canton de Kaneville avec un mépris délibéré et aveugle pour la sécurité du passager et de lui-même ; et qu’il possédait de la marijuana ouverte dans la zone des passagers du véhicule, tous des délits, selon les documents d’accusation. Huntington a été libéré moyennant une caution personnelle de 2 000 $.

Huntington a conduit un véhicule emprunté, pas la Mustang, ce qui a entraîné les accusations du 8 mai, selon un e-mail du Sgt. Ryan Monaghan.

La Mustang est actuellement saisie dans l’attente d’une demande de confiscation, selon l’e-mail.

Huntington a été accusé le 9 janvier de crime aggravé pour avoir fui un policier alors qu’il voyageait à 110 miles à l’heure dans une zone de 55 mph dans une Mustang bleue 2015; de dissimuler ses vraies plaques d’immatriculation avec une fausse plaque d’immatriculation texane de I WONT RUN ; écraser son véhicule et causer l’accident secondaire de deux véhicules de police avec plus de 300 $ de dommages ; et fuite aggravée en désobéissant à deux dispositifs de contrôle de la circulation.

Huntington a également été inculpé dans cet incident de délit pour excès de vitesse de plus de 35 mph au-dessus de la limite, et de sept infractions au code de la route pour excès de vitesse, passage dans une zone de non-passage, désobéissance à un panneau d’arrêt, désobéissance à un dispositif de contrôle de la circulation, défaut d’allumer les phares et non porter une ceinture de sécurité, selon les archives judiciaires.

Huntington a déposé une caution de 4 000 $, soit 10 % de la caution de 40 000 $ qui avait été fixée.

Le bureau du procureur de l’État du comté de Kane a déposé une plainte le 27 janvier demandant la confiscation de la Mustang de Huntington. La prochaine audience sur la plainte aura lieu le 26 juillet, selon les archives.

L’accusation la plus grave à laquelle Huntington fait face est la possession illégale d’une arme volée, un crime de classe 2 passible de quatre à sept ans de prison et d’amendes allant jusqu’à 25 000 $, ou jusqu’à quatre ans de probation, s’il est reconnu coupable.

Huntington fait également face à trois crimes de classe 3 – possession d’une arme alors qu’il n’est pas éligible à une carte FOID, fuite aggravée d’un policier dépassant 21 miles à l’heure et fuite en dissimulant ou en modifiant une plaque d’immatriculation – passible de deux à cinq ans de prison et amendes pouvant aller jusqu’à 25 000 $, s’il est reconnu coupable.

Huntington doit comparaître devant le tribunal le 2 juin pour toutes les affaires, selon les dossiers.

Le défenseur public Nicholas Feda a déclaré qu’il ne commenterait pas les accusations portées contre Huntington.