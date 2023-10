Un conducteur de semi-remorque tué lorsque un train du Colorado déraille, déversant des wagons et du charbon sur une autoroute

PUEBLO, Colorado (AP) — Un conducteur de camion semi-remorque a été tué dimanche lorsqu’un train a déraillé et qu’un pont s’est effondré, crachant du charbon et des wagons mutilés sur une autoroute près de Pueblo, Colorado, ont annoncé les autorités.

Le conducteur est décédé, mais aucun autre détail n’était disponible, a déclaré lundi par téléphone la porte-parole du bureau du shérif du comté de Pueblo, Gayle Perez. Aucun autre véhicule n’a été impliqué, a déclaré Perez.

La patrouille de l’État du Colorado et le bureau du shérif ont publié des photos et des vidéos montrant un pont partiellement effondré sur l’autoroute avec le semi-remorque coincé en dessous. Les images montrent également un empilement de wagons, des roues de train éparpillées sur la scène et des charges de charbon recouvrant une partie de l’autoroute. On ne sait pas exactement quand le pont s’est effondré, a déclaré le porte-parole de la patrouille d’État, Gary Cutler.

Le National Transportation Safety Board envoyait des enquêteurs sur le site à environ 114 miles (183 kilomètres) au sud de Denver.

Le président Joe Biden devait visiter CS Wind, la plus grande usine de fabrication de tours éoliennes au monde, à Pueblo lundi, mais a reporté le voyage pour rester à Washington et se concentrer sur le conflit croissant au Moyen-Orient. La Maison Blanche a déclaré quelques heures seulement avant le départ de Biden pour le voyage que celui-ci serait reporté.

Pueblo est l’un des piliers du troisième district du Congrès tentaculaire du Colorado, qui couvre plus de territoire que l’État de Pennsylvanie. La représentante Lauren Boebert, une loyaliste combative de Trump, a remporté le siège en 2020 et l’a à peine conservé à mi-mandat en 2022. Boebert a décrit la loi de Biden sur la réduction de l’inflation, la législation nationale phare du président et la source de centaines de milliards de dollars pour les incitations aux énergies propres, comme « un échec massif » qui « doit être abrogé ».

L’effondrement d’un pont ferroviaire dans le sud du Montana en juin a envoyé des wagons transportant des produits pétroliers plonger dans la rivière Yellowstone, déversant du soufre fondu et jusqu’à 250 tonnes (226,7 tonnes métriques) d’asphalte chaud.

Presse associée, La Presse associée