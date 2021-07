Un conducteur de scooter interrompt la circulation pour aider un vieil homme à traverser une rue animée

Parfois, une seule publication sur les réseaux sociaux sur Internet peut illuminer votre journée. Une de ces vidéos réconfortantes a refait surface, laissant les gens se sentir bien dans l’humanité. L’ancien clip montre un cavalier qui aide un homme âgé à traverser une rue animée. Lorsque le motard a vu que le vieil homme avait du mal à marcher au milieu des véhicules rapides, il a arrêté son scooter devant la circulation lui permettant de traverser la route. La vidéo a été partagée par une personne nommée Sander des Pays-Bas qui utilise le compte Twitter pour révéler des « côtés positifs ». Il était sous-titré comme « Une personne peut faire la différence ».

Le clip de 19 secondes a recueilli plus de 72 000 vues et plus de 5 000 likes. Un internaute a laissé tomber un commentaire émouvant en disant: « Être moi-même une personne âgée, mais plus important encore, un être humain, cela m’a mis la larme à l’œil. »

Une autre personne qui a aimé le geste compatissant du scooty a écrit : « L’humanité est toujours en vie. Dieu aide la personne qui aide les autres. D’autres commentaires de ce type ont poussé les utilisateurs de Twitter à applaudir le jeune homme.

Étant moi-même une personne âgée, mais plus important encore, un être humain, cela m’a mis une larme à l’œil. — Clyde Olsen (@Colsen54) 28 juillet 2021

L’humanité est toujours vivante. Dieu aide la personne qui aide les autres. — Shailendra k.shukla (@Shailendrakshu1) 28 juillet 2021

Grâce à notre volonté d’aider les autres, nous pouvons apprendre à être heureux plutôt que déprimés. — MitulPoddar (@MitulPoddar) 28 juillet 2021

Motard courageux, il a coupé si près qu’il aurait pu être touché — tInYrAgE (@IleanedO) 27 juillet 2021

Quand vous réalisez que vous ne pouvez pas mettre un prix sur la gentillesse. – Sourd pas muet (@aulddawg75) 27 juillet 2021

Dans une autre vidéo virale récente, une pagaie de canards a été vue en train de traverser la route au milieu d’une circulation dense. La vue adorable a été capturée par un résident de New York. Le clip montrait une mère cane conduisant ses huit canetons dans un magasin de bagels. La scène était de la 5e Avenue de Brooklyn. De nombreuses personnes ont aidé à arrêter la circulation pour que la famille des canards traverse la rue en toute sécurité.

Une scène réelle de « Make Way For Ducklings » vient de se dérouler à Brooklyn avec cette maman canard et ses bébés essayant de traverser la 5e avenue. Plusieurs personnes ont aidé à arrêter la circulation pour les faire traverser la rue en toute sécurité. Mais ça va mieux… pic.twitter.com/cBK33pVdYF– Doug Gordon (@BrooklynSpoke) 14 juin 2021

En effet, de tels gestes servent d’inspiration pour suivre la route de la gentillesse même en cette période d’épreuve mondiale.

