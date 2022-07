Un conducteur de rage au volant a tué OAP après l’avoir accusé de “marcher du mauvais côté de la route” dans un “catalogue de carnage” de 5 heures

Un conducteur de ROAD-RAGE qui a tué un OAP après l’avoir accusé de marcher du mauvais côté de la route a été impliqué dans un “catalogue de carnage” de cinq heures.

Le cocaïnomane James Gill, 39 ans, a fracturé le crâne de Neil Robinson lors d’une attaque non provoquée et aléatoire le 16 décembre de l’année dernière, a déclaré un tribunal.

Le voyou de la rage au volant James Gill a tué un OAP après l’avoir accusé de marcher du mauvais côté de la route Crédit : PA

Nottingham Crown Court a appris que M. Robinson était décédé à l’hôpital six jours après avoir été poussé par Gill, qui était en pause déjeuner après un cours de formation d’électricien.

Le juge Stuart Rafferty QC a appris que Gill était en liberté sous caution au moment du meurtre, après avoir frappé deux policiers devant un bar à Sheffield cinq jours plus tôt.

La procureure Sarah Knight a déclaré que Gill s’était rendu à Nottingham depuis Doncaster le 16 décembre et buvait dans une bouteille contenant de l’éthanol pendant le cours de formation tout en “parlant constamment de violence et en se grossissant”.

Le tribunal a été informé que M. Robinson avait subi des fractures lorsque sa tête avait heurté le sol après avoir été poussé dans la poitrine près d’un supermarché à Nottingham.

Mme Knight a déclaré: “En plus de l’attaque subie par M. Robinson, (Gill) s’est lancé dans un déchaînement de violence et d’agression.

“M. Robinson traversait à pied la route. (Un témoin) a vu l’accusé sortir de sa voiture et marcher d’un bon pas.”

Un autre témoin, le chef du tribunal, a vu Gill utiliser ses deux mains pour pousser fortement M. Robinson dans la poitrine, le faisant tomber en arrière.

Ensuite, Gill a volé une bouteille de vodka et est retourné au cours, où on lui a demandé de partir après être resté “en colère et perturbateur”.

Il a ensuite été vu dans la région de Toton, dans le Nottinghamshire, où il a jeté une bouteille par la fenêtre de sa voiture et elle s’est écrasée contre un mur.

Après qu’une conductrice lui ait demandé de ramasser sa litière, le tribunal a été informé que Gill avait répondu: “Je sais que la litière est mal, mais l’incendie criminel l’est aussi et je suis plus qu’heureuse de mettre le feu à votre voiture.”

Un homme de 68 ans a ensuite été traîné hors de sa voiture et frappé à plusieurs reprises au visage après avoir également protesté contre Gill.

Gill a admis l’homicide involontaire coupable, quatre chefs d’agression contre un travailleur d’urgence, des voies de fait causant des lésions corporelles réelles, la conduite en état d’ébriété, des dommages criminels, deux infractions de vol à l’étalage et une fuite sans paiement.

Il a de nombreuses condamnations antérieures remontant à 2009, dont une pour vol qualifié en 2012.

Son arrestation éventuelle a vu deux autres officiers attaqués dans la région de Doncaster, à la suite d’une collision qui a laissé deux automobilistes avec des blessures non graves.

Dans une déclaration de la victime au tribunal, le fils de M. Robinson, Benjamin Robinson, a déclaré: “Je n’oublierai jamais quand la mort de mon père m’a vraiment frappé. C’est arrivé la veille de Noël, soit deux jours après son décès à l’hôpital.

“J’ai finalement trouvé le courage d’aller dans son appartement. L’appartement était comme s’il venait de sortir prendre un café, c’est exactement ce qu’il avait fait.

“Tous les signes d’une vie en train d’être vécue attendent juste qu’il revienne et reprenne là où il s’est arrêté.

Le professeur d’université a ajouté: “Je trouve toujours sa mort insensée. Je n’arrive littéralement pas à comprendre le fait qu’il n’est plus là.”

En prononçant sa peine vendredi, le juge Rafferty a déclaré à Gill: “J’espère que, comme le reste d’entre nous qui écoutent cela, vous êtes consterné par la personne que vous étiez.

“Grâce à votre propre abus d’alcool et de drogues, vous vous êtes transformé en une menace.”

Le juge a déclaré qu’il pensait que Gill avait un trouble de la personnalité “d’origine chimique” lors du “catalogue de carnage” du 16 décembre.

“M. Robinson était un homme de 75 ans, frêle et mince”, a ajouté le juge. “Il ne faisait rien de plus que d’essayer de traverser la route.

“Pour une raison quelconque, vous étiez ennuyé par le fait qu’il était sur la route. Vous n’aviez pas à vous arrêter, vous auriez simplement pu partir.

“Vous l’avez confronté, le dominant sans aucun doute comme vous en avez d’autres dans ce cas. Vous l’avez poussé dans la poitrine avec une telle force qu’il a causé des ecchymoses et l’a propulsé en arrière.”

La rage au volant était une caractéristique aggravante du meurtre, a déclaré le juge, disant à Gill: “Votre attitude ce jour-là était celle de” moi contre le monde “.

“Il n’est pas exagéré de vous décrire ce jour-là comme étant une arme mortelle.”

Gill doit purger les deux tiers de sa peine en détention et a été interdit de conduire pendant une période de cinq ans après sa libération éventuelle.