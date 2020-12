La pandémie de Covid-19 a fait des animaux de compagnie un dommage collatéral, car les gens craignaient initialement que les animaux puissent eux aussi transmettre l’infection virale. Il y a eu des cas où des animaux ont été infectés, mais les cas sont rares. Pourtant, les gens y ont abandonné leurs animaux de compagnie aux moments les plus cruciaux de la pandémie.

Cependant, un conducteur de pousse-pousse a donné une lueur d’espoir car il a son animal de compagnie avec lui tout le temps, même pendant qu’il transporte des passagers. L’histoire du conducteur a été racontée par un Manjiri Prabhu sur Facebook qui avait pris le pousse-pousse avec sa sœur. Elle l’a appelé un vrai Père Noël.

«Aujourd’hui, j’ai rencontré un Père Noël dans la vraie vie», a écrit Prabhu dans un message Facebook alors qu’elle partageait l’histoire de Harvinder Singh.

Prabhu a dit qu’elle et sa sœur Leena ont pris un pousse-pousse automatique et comme ils sont descendus du véhicule après avoir atteint leur destination, les deux ont vu « de beaux yeux bruns » les observant avec curiosité à côté du siège du conducteur. «C’était un tout petit chiot, bien ajusté sur un tapis épais à l’intérieur de la courbe de la voiture et avec une laisse élégante», a-t-elle déclaré.

«J’ai été surpris … Nous n’avions pas entendu un gémissement de sa part tout au long du trajet et n’avions pas la moindre idée qu’il y avait un chien dans la voiture avec nous! elle a écrit plus loin.

Le chiot a été amené au domicile de Singh par son fils. Comme il n’y avait personne pour s’occuper du chien, il a décidé de l’emmener travailler. «Alors au lieu d’abandonner le chiot, il a fait la meilleure chose à laquelle il pouvait penser. Emmenez le chiot avec lui, partout où il a voyagé! A écrit Prabhu.

Singh a nommé le chiot Ronnie et a sa nourriture et son eau bien approvisionnées dans le pousse-pousse automatique.

« La photographie était plus pour me rappeler qu’il y avait toujours de bonnes âmes dans le monde qui étaient de vrais pères Noël de différentes manières pour des êtres différents, faisant leurs actes de gentillesse de manière cohérente, silencieuse et loin des projecteurs. Et tant que ces personnes existaient , il y avait encore de l’espoir dans le monde », a conclu Prabhu.