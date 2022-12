Un conducteur de pousse-pousse automobile conduit un étudiant à New York

Voyager dans un pousse-pousse automatique est assez courant à Mumbai et se faire rejeter par plus de la moitié de ses conducteurs est une habitude. Le trajet en pousse-pousse automatique pour Mumbaikars est aussi répandu que le Vada Pav de la ville, connu pour son exclusivité et sa popularité. Mais, repérer un pousse-pousse automatique dans un pays étranger n’est pas si habituel. Dans une vidéo récente devenue virale sur les réseaux sociaux, un conducteur de pousse-pousse a conduit un étudiant à New York dans son véhicule à trois roues.

Le clip a été partagé par le conducteur de pousse-pousse automatique qui, selon sa biographie Instagram, “a atterri à New York – depuis Bombay !” Dans la vidéo, on pouvait le voir traverser New York dans son pousse-pousse automatique avec une chanson indienne jouée à l’intérieur. Il aurait conduit un étudiant pour une bonne “ambiance Mumbai” à New York. La légende de la douce vidéo disait : “Une journée décente pour sortir dans le pousse-pousse aujourd’hui… était super de rencontrer @ kane___25603 et emmenez-le faire un tour à travers #York pour quelques #mumbaivibes”.

La vidéo a attiré l’attention des utilisateurs de Desi qui ont profité de la section des commentaires pour laisser tomber des réactions amusantes. “Niveau suivant”, a commenté un utilisateur tandis qu’un autre a écrit: “Ahh, je voudrais m’asseoir et écouter” Main Jis din bhula doon “d’Amit Kumar. Une motivation et une expérience thérapeutiques que je peux imaginer.

Même l’étudiant, qui a été mentionné dans la légende de sa belle rencontre avec le conducteur de pousse-pousse, l’a remercié pour le trajet. “Merci beaucoup pour le retour mon frère”, a-t-il écrit.

Les utilisateurs ont également commencé à poser des questions humoristiques au chauffeur lorsque l’un d’eux a fait remarquer : “Frère, combien cela coûtera-t-il jusqu’à la gare de Bandra ?”. Bandra a une gare locale et une autre gare Western Railways à Mumbai. Un utilisateur en ligne a également demandé: «Frère. Combien de York à Leeds ? » À quoi le chauffeur a répondu : « Il faudra aller au mètre, frère ».

N’est-ce pas formidable de voir comment un chauffeur de pousse-pousse de Mumbai rend service aux habitants de New York tout en préservant sa culture Desi ? Certains pays désignent l’auto-rickshaw comme un tuk-tuk qui est utilisé comme moyen de transport public bon marché.

