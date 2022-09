Un conducteur de ND affirme qu’une dispute politique a précédé la mort d’un adolescent

MCHENRY, ND (AP) – Un conducteur accusé d’avoir frappé mortellement un adolescent dans le Dakota du Nord aurait déclaré aux enquêteurs qu’il avait délibérément frappé l’adolescent avec son SUV après avoir eu une dispute politique, selon des documents judiciaires.

Cayler Ellingson, 18 ans, a été frappé et tué à la suite d’une danse de rue à McHenry tôt dimanche. Le conducteur accusé d’avoir frappé Ellingson dans une ruelle, Shannon Brandt, 41 ans, est accusé dans le comté de Foster d’homicide au volant et d’avoir quitté les lieux d’un accident ayant entraîné la mort.

Les dossiers de la prison du comté de Stutsman, où Brandt était détenu, montrent qu’il a déposé une caution de 50 000 $ mardi et qu’il a été libéré. Son avocat n’a pas immédiatement renvoyé un appel à commentaires.

Brandt a déclaré aux enquêteurs qu’il avait quitté les lieux après avoir frappé Ellingson, qu’il était revenu brièvement, avait appelé le 911, puis était reparti, selon un affidavit de cause probable.

Le document judiciaire indique que Brandt a déclaré aux enquêteurs qu’il avait bu de l’alcool avant de frapper Ellingson et pensait que l’adolescent appelait des gens pour lui faire du mal après s’être disputés et qu’il se sentait menacé. Ellingson a été transporté d’urgence dans un hôpital de Carrington, où il a été déclaré mort.

Les enquêteurs ont arrêté Brandt à son domicile de Glenfield plus tard dimanche. Les responsables ont déclaré qu’il avait consenti à un test respiratoire chimique qui a montré que son taux d’alcoolémie était supérieur à 0,08%, la limite légale pour conduire.

Le capitaine Bryan Niewind de la patrouille routière du Dakota du Nord, qui a aidé à enquêter sur le décès, a déclaré que l’argument politique de Brandt n’était pas fondé car l’enquête est toujours en cours et d’autres témoins doivent être interrogés. Les détails spécifiques de l’argument allégué n’ont pas été divulgués.

Les parents d’Ellingson ont dit plus tard à la police qu’ils connaissaient Brandt, mais ils ne croyaient pas que leur fils le savait, selon l’affidavit. La mère d’Ellingson a décrit comment elle était en route pour aller chercher son fils à McHenry lorsqu’il l’a appelée vers 2 h 40 et lui a demandé si elle connaissait Brandt. Ellingson a rappelé peu de temps après et a dit “que ‘il’ ou ‘ils’ le poursuivaient.” Elle ne pouvait plus le joindre après cela, selon le document.

The Associated Press