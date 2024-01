Un conducteur de chasse-neige abattu par balle à Ellicott City

Un conducteur de chasse-neige retrouvé souffrant de bruits de coups de feu à Ellicott City est décédé Police : la victime a peut-être été abattue avant qu’il ne soit censé déneiger le parking de l’école Mise à jour : 22 h 09 HNE, le 18 janvier 2024

DÉCOUVERTE GRISLY DANS LE PARKING. C’est juste vraiment dérangeant. Quelqu’un est sorti, vous savez, essayant innocemment de faire son travail et quelqu’un d’autre décide de se suicider. LA POLICE DU COMTÉ DE HOWARD DIT HIER TÔT LE MATIN, ALEX GARCIA, 37 ANS, UN ENTREPRENEUR PRIVÉ, LAVAIT LE PARKING D’UNE ÉCOLE MONTESSORI À ELLICOTT CITY QUAND QUELQU’UN LUI A TIRÉ. DANS LA TÊTE. Il avait commencé à travailler quelques heures plus tôt, nous ne savons donc pas exactement dans quel délai cela s’est produit. Donc ça fait partie de l’enquête. TOUT DE SUITE. Nous n’avons aucun suspect. NOUS N’AVONS AUCUN MOTIF. GARCIA, MORT PLUS TARD À L’HÔPITAL. LA POLICE DIT QU’ELLE PENSE QUE C’ÉTAIT UNE ATTAQUE CIBLÉE ET QU’IL N’Y A AUCUN DANGER POUR LE PUBLIC. MAIS LA NOUVELLE AFFECTE TOUJOURS LES RÉSIDENTS. Et si c’est ciblé, je veux dire, je suppose que c’est heureusement mieux pour le public, mais, euh, ce n’est toujours pas un sentiment génial de, vous savez, sachez que quelqu’un est, vous savez, dehors, euh, pour se venger ou quelque chose comme ça. C’est plutôt effrayant. C’EST PRÈS DE LA MAISON. ET SI VOUS NE SAVEZ PAS LA RAISON POURQUOI OU QUI L’A FAIT, VOUS SAVEZ, C’ÉTAIT UN PROBLEME DE SÉCURITÉ. La police recherche des images de caméra de surveillance ou de sonnette qui pourraient leur donner une idée de ce qui est arrivé à Garcia. Ils demandent à tous ceux qui ont remarqué quelque chose d’inhabituel de les contacter. Nous avons vraiment besoin de toutes les informations, si petites soient-elles, que les gens peuvent avoir, car cela pourrait être l’indice qui déclenchera l’enquête. LA POLICE DU COMTÉ DE HOWARD OFFRE UNE RÉCOMPENSE DE 5 000 $ POUR TOUT RENSEIGNEMENT MENANT À UN A.