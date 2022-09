Des images troublantes d’un conducteur de bus de la Karnataka State Road Transport Corporation (KSRTC) giflant et frappant un passager hors du véhicule ont laissé les internautes perplexes. Dans le clip, on peut voir un passager apparemment ivre entrer dans le bus, au moment de la rencontre violente. Il est rapporté que l’incident s’est produit mercredi et c’est un spectateur qui a capturé le visuel dérangeant et l’a partagé en ligne.

Dès que le passager est monté dans le bus, le conducteur perd son calme et le gifle violemment au visage. Dans la seconde qui suit, il donne un coup de pied au passager, ce qui le fait tomber à plat sur le sol. Après cela, le conducteur est vu en train de vérifier le passager, cependant, la conversation entre le duo reste floue car le clip viral a été partagé sans audio. Après quelques secondes, le bus avance en laissant le passager au sol alors que personne ne vient à son secours. L’incident a été enregistré dans un dépôt de bus dans le district de Puttur Taluk de Dakshina Kannada.

L’utilisateur de Twitter qui a partagé la vidéo en ligne a écrit : « Puttur : acte inhumain de l’opérateur de bus KSRTC à Iswaramangala. Le conducteur a donné un coup de pied au passager et l’a poussé sur la route. Jetez-y un œil ici :

La vidéo virale a laissé les internautes enragés. Alors que l’un d’eux a dit: “Quel que soit le scénario, ce que le chef d’orchestre a fait est mal.”

Quel que soit le scénario, ce que le chef d’orchestre a fait est mal 😑 @KSRTC_Journeys @ksrtc — Shetty (@shettysandarsh) 8 septembre 2022

Un autre a ajouté: “OMG !! Le chef d’orchestre devrait être jugé et toute l’équipe du KSRTC devrait être formée sur la façon de gérer une telle situation.

OH MON DIEU!! Le conducteur doit être jugé et toute l’équipe du KSRTC doit être formée sur la façon de gérer une telle situation. – Varun Kumar (@VKTmi) 9 septembre 2022

Un internaute a demandé : « Pourquoi les conducteurs de bus du KSRTC sont-ils si arrogants ? Le gouvernement ne devrait-il pas leur donner une formation spéciale en hôtellerie ? »

Pourquoi les conducteurs de bus du KSRTC sont-ils si arrogants ?

Le gouvernement ne devrait-il pas leur donner une formation spéciale pour l’accueil ? — NITISH PRADHAN ನಿತೀಶ್ ಪ್ರಧಾನ್ (@NITI_1111) 9 septembre 2022

Pendant ce temps, un utilisateur en colère a écrit: “Il devrait être suspendu définitivement.”

Il devrait être suspendu définitivement 😔 – vinod puthran (@vputhran20) 9 septembre 2022

La vidéo a amassé plus de 14,5 mille vues sur le site de micro-blogging. De plus, selon un rapport de The Hindu, le KSRTC a déclaré dans un communiqué : “Malgré la formation et les connaissances de l’équipage pour qu’il se comporte avec courtoisie avec les passagers, ce triste incident a eu lieu”. Lorsque la vidéo a attiré l’attention d’un contrôleur divisionnaire du KSRTC Puttur, l’officier a immédiatement ordonné la suspension du conducteur.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici