Un conducteur de boisson dont le copain, 17 ans, est mort dans un accident d’horreur a crié “J’ai tué Phoebe” après qu’un adolescent ait été jeté d’une voiture dans un buisson

Un conducteur de DRINK dont le copain de 17 ans est mort dans un accident a crié “J’ai tué Phoebe” après que l’adolescent a été éjecté de la voiture.

Melissa Keilloh, 20 ans, conduisait Phoebe Johnson et sa cousine sur l’A514 dans le Derbyshire lorsque l’horreur s’est déroulée.

Phoebe Johnson a été éjectée de la voiture et est décédée peu de temps après Crédit : FACEBOOK

Phoebe avait dit à son amie “j’ai peur” alors que Keilloh courait sur la route de campagne après une nuit à jouer à des jeux à boire.

Quelques instants plus tard, le conducteur a perdu le contrôle dans un virage alors qu’il roulait à 72 mph dans une zone de 60 mph et a coupé le trottoir.

Phoebe a été éjectée de la Seat Leon après que la voiture a traversé une haie.

Keilloh, qui était partie chercher son amie blessée, a alors crié “Elle est là, j’ai tué Phoebe” après l’avoir trouvée près de la haie.

Elle risque maintenant la prison après avoir plaidé coupable d’avoir causé la mort par conduite imprudente.

Derby Crown Court a appris comment le 23 octobre, Keilloh avait assisté à un rassemblement chez sa sœur avec Phoebe et trois autres personnes.

Joshua Clapp, qui était à la fête, a déclaré qu’il se souvenait que Keilloh avait parlé à sa mère, qui lui avait dit de ne pas conduire.

Elle m’a répondu : “Ne t’inquiète pas, je suis trop ivre pour ça, mes clés de voiture sont devant la porte”.

Mais à 1h du matin, elle s’est entassée dans le siège avec Phoebe et sa cousine pour que le trio puisse rouler en écoutant de la musique.

Dans le son glaçant de la caméra de tableau de bord de la voiture, on peut entendre Phoebe dire à son copain : “J’ai peur”.

On peut entendre Keilloh la rassurer: “Non, tu ne l’es pas, je vais bien, car je suis sobre maintenant”.

Le conducteur a ensuite brisé une haie après avoir perdu le contrôle entre Ticknall et Stanton-by-Bridge.

Après l’accident, un témoin horrifié a déclaré que les conséquences étaient “comme quelque chose hors d’une zone de guerre”.

Keilloh était à l’extérieur de la voiture et était “hystérique”, tandis que son cousin, qui a été blessé, criait de l’intérieur du véhicule.

Phoebe a été transportée d’urgence à l’hôpital mais est décédée plus tard dans la journée avec ses parents Nicky et Paul à ses côtés.

Dans un hommage poignant, ils ont déclaré: “Phoebe était aimée de beaucoup et nous tenons à remercier notre famille et nos amis pour leur soutien, leurs messages, leurs condoléances et leur amour en cette période très difficile.

“La douleur est implacable, mais nous avons trouvé du réconfort auprès des personnes qui connaissaient et aimaient Phoebe.”

Keilloh sera condamné plus tard dans la journée.

Phoebe voyageait dans une voiture conduite par son amie Crédit : BPM