Un conducteur de Black Door Dash battu par la police pour violation d’un panneau d’arrêt

Un autre jour, un autre abus de pouvoir odieux de la part de policiers qui ont menti entre leurs dents lorsqu’ils ont levé la main pour servir et protéger.

Un chauffeur de Black Door Dash battu dans le sang par la police à Oakland, Tennessee

Brandon Calloway, 25 ans, terminait une livraison DoorDash lorsqu’il a déclaré avoir été victime de profilage racial par la police d’Oakland, dans le Tennessee, et violemment battu au point qu’il était couvert de sang. Selon WREG, la police affirme que Calloway conduisait à 32 mi/h dans une zone de 20 mi/h et n’a pas réussi à arrêter complètement un panneau d’arrêt. 12 dit que Calloway ne s’est pas arrêté pour leurs feux clignotants et a plutôt conduit un demi-mile jusqu’à son domicile et est entré à l’intérieur.

Ce qui s’est passé ensuite est l’étoffe des cauchemars noirs. Des policiers ont donné des coups de pied dans sa porte avec des matraques et des tasers et ont commis un acte violent de «la vie bleue compte». Quand tout a été dit et fait, le récent diplômé de l’université a été traîné dans les rues avec un visage éclaboussé de sang. Son avocat, Andre Wharton, a décrit l’incident comme une “réponse vindicative de représailles à une situation qui vient de devenir incontrôlable”.

L’incident entier a été capturé sur l’une des caméras corporelles de l’officier. On vous préviendra, c’est très graphique.

Entre cet incident et la fusillade de Jayland Walker, les gens commencent à être très bruyants sur le silence de DoorDash…

DoorDash, qu’est-ce qui est bon ?!? S’ils pensent que les manifestants ne seront pas à l’extérieur de ce siège social à San Francisco en faisant du GROS bruit, alors ils ont une autre idée à venir.

Nous vous tiendrons au courant de cette histoire et de l’histoire de Jayland Walker au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles.