Depuis l’enfance, on nous a appris à quel point l’honnêteté est la meilleure politique. Mais dans quelle mesure voyons-nous vraiment les gens mettre en œuvre dans la vraie vie?

Cependant, un homme de Chennai a émergé comme une lueur d’espoir après avoir rendu des bijoux en or perdus d’une valeur de plus de Rs 20 lakh à son propriétaire.

Selon un rapport de Le temps de l’Inde, Le conducteur d’autorickshaw Saravana Kumar déposait l’homme d’affaires Paul Bright du quartier Chromepet de Chennai après avoir assisté à une cérémonie de mariage mercredi. Paul portait un sac de bijoux en or avec lui et était occupé à parler au téléphone tout au long de son voyage. Après que Kumard ait déposé Paul à l’endroit demandé et qu’il soit parti, il a vu le sac étendu sur le siège un moment plus tard. Le conducteur d’autorickshaw n’avait aucune idée de la façon de contacter Paul car il n’avait pas son numéro de téléphone.

La Temps de l’Inde Le rapport mentionne également comment Paul était alarmé après avoir réalisé qu’il avait laissé le sac dans le pousse-pousse. Le sac contenait 50 bijoux en or et était censé être donné à la mariée alors qu’elle partait pour sa belle-famille. Paul n’a pas tardé à enregistrer le rapport du sac de bijoux manquant au poste de police de Chennai. La police de la ville a retracé les images de vidéosurveillance le long de l’itinéraire emprunté par le conducteur du pousse-pousse de Paul et a trouvé le numéro du véhicule de Saravana, rapporte TOI. La voiture était immatriculée sous le nom de la sœur de Saravana et la police était prête à partir pour sa résidence lorsque Saravana lui-même est arrivé à la gare pour déposer le sac de bijoux. Le rapport mentionne que Paul est devenu ému en voyant le sac être retourné par le conducteur lui-même, ce qui est un cas rare d’honnêteté.

La police a été très impressionnée par l’acte réfléchi de Saravana, car un officier a mentionné à quel point il s’agissait d’un incident rare dans leur domaine de travail. Ils ont également félicité Saravana avec un bouquet de fleurs et ont applaudi son acte. Pendant ce temps, Saravana a déclaré qu’il savait que l’honnêteté était une vertu qui l’aiderait toute sa vie et il a paniqué quand il a vu le sac de bijoux en or, rapporte Le temps de l’Inde. Le quotidien national a également cité le chauffeur de Chennai disant qu’il ne surfacturait jamais ses passagers et qu’il croyait être honnête envers ses clients.

Il y a quelques pilotes comme Saravana qui ont restauré la foi de l’humanité dans l’honnêteté. L’année dernière, un conducteur de pousse-pousse de Pune a rendu un sac contenant Rs 7 lakh à un couple qui l’avait quitté auparavant.