Un conducteur dans un accident de falaise en Californie est passé de l’hôpital à la prison

MONTARA, Californie (AP) – Le conducteur d’une voiture qui a plongé à 250 pieds (76 mètres) d’une falaise perfide dans le nord de la Californie, blessant ses deux jeunes enfants et sa femme, a été libéré de l’hôpital et emprisonné pour tentative de meurtre. et la maltraitance des enfants, ont annoncé vendredi les autorités.

Dharmesh A. Patel, 41 ans, a été incarcéré sans caution et pourrait être traduit en justice lundi après-midi si le bureau du procureur du district de San Mateo décide de porter plainte, a indiqué ce bureau.

Le bureau n’a pas indiqué quand il est sorti de l’hôpital.

Il n’était pas immédiatement clair si Patel avait un avocat pour parler en son nom.

L’homme de Pasadena a été grièvement blessé lorsque la berline Tesla a franchi la falaise de Devils Slide, le long de la Pacific Coast Highway, le 2 janvier.

Les sauveteurs ont d’abord salué la survie de la famille comme un miracle après la chute de la berline dans une zone à environ 24 kilomètres au sud de San Francisco, connue pour ses épaves mortelles.

Les pompiers ont été contraints de couper la famille, y compris la femme de Patel, âgée de 41 ans, sa fille de 7 ans et son fils de 4 ans, hors de l’épave.

Patel a ensuite été arrêté après que les enquêteurs de la California Highway Patrol “ont développé une cause probable pour croire que cet incident était un acte intentionnel”, a déclaré l’agence.

Cependant, le procureur de district Steve Wagstaffe a déclaré cette semaine que les enquêteurs examinaient également la Tesla Model Y pour exclure la possibilité d’un problème mécanique.

« Les freins ont-ils lâché ? Les freins fonctionnaient-ils ? Y avait-il d’autres dysfonctionnements mécaniques qui l’auraient empêché d’arrêter le véhicule ? », a déclaré Wagstaffe au Los Angeles Times. “Nous faisons examiner la voiture de haut en bas.”

The Associated Press