Internet vient d’avoir son propre « spiderman ». Lors d’un récent incident amusant, un livreur d’Amazon a fait un effort supplémentaire pour son client en tuant une araignée. Gwen Sanchez du Texas a partagé son histoire via TikTok et la vidéo est devenue virale en un rien de temps. La femme, qui est terrifiée par les araignées, a commandé un colis auprès du service de livraison d’Amazon avec des « instructions supplémentaires ». C’était un appel pour que le livreur se débarrasse de l’araignée géante qui était assise sur sa sonnette d’entrée. La demande de la dame était : « Il y a une énorme araignée sur mon porche qui refuse de partir et j’ai trop peur sortir par ma porte d’entrée. Si vous pouviez tuer l’araignée pour moi, ce serait incroyable. Merci ! «

Le chauffeur-livreur d’Amazon a pris note de la demande et s’est débarrassé de l’araignée. La caméra placée à la sonnette l’a capturé en train de tuer l’insecte à huit pattes avec sa chaussure. Le clip a recueilli plus de 9,8 millions de vues et des tas de likes. Les utilisateurs des médias sociaux ont salué le gars le qualifiant de « héros ».

Quand il s’agit d’histoires aussi réconfortantes de livreurs, il n’y a pas de pénurie. Récemment, les amoureux des livres ont découvert un homme connu pour être une « bibliothèque ambulante ». Un résident du Kerala nommé P Sukumaran marche 12 km pour livrer des livres de bibliothèque de porte à porte. Il travaille dans une bibliothèque locale à Karuvatta South qui est gérée par le Kerala State Library Council. Environ 1000 livres sont livrés par lui par semaine dans les régions d’Alappuzha.

Un autre événement qui a laissé les médias sociaux impressionnants a été celui d’un livreur qui a voyagé plus sans payer un centime. L’employé d’une livraison de nourriture malaisienne a dû se rendre dans un endroit plus éloigné, mais il l’a fait avec grâce. Ces incidents ne fonctionnent que comme des témoignages d’humanité généreuse.

