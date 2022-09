Un conducteur BMW a pénétré dans ma maison et causé 8 000 £ de dégâts – j’ai le cœur brisé

Un papa a eu le “cœur brisé” après qu’un conducteur de BMW a pénétré dans sa maison familiale, puis s’est enfui lorsqu’il a tenté de l’aider.

Shah Rejack était dans sa cuisine quand il a entendu une forte détonation, seulement pour trouver un beemer bleu enfoncé sur le côté de sa maison à Oldham, Manchester.

La BMW bleue a percuté la maison de Shah Crédit : MEN Media

Shah, sa femme enceinte et leurs deux enfants venaient tout juste de rentrer dans la maison après six mois d’absence alors qu’une extension était en cours de construction.

La famille dit qu’elle a été « dévastée » et « navrée par l’épreuve.

Pire encore, lorsque le père bien intentionné a couru au magasin local pour chercher de l’eau pour les deux occupants blessés des voitures, ils se sont enfuis et lui ont laissé une facture de réparation de 8 000 £.

Décrivant l’impact, il a déclaré: “Je pensais que c’était un tremblement de terre.”

Selon Shah, le conducteur tenait sa jambe, qui avait été gravement coupée, tandis que le passager semblait souffrir.

Étonnamment, sa première pensée a été pour leur bien-être et il les a aidés à sortir de la voiture et est allé leur chercher de l’eau au magasin du coin.

Il a dit que les deux hommes “semblaient authentiques” mais ont fui les lieux sans vergogne pendant son absence.

Il a ajouté: “J’ai deux enfants et une femme enceinte, et cela m’a laissé, moi et ma famille, dans une mauvaise situation. Je vais être honnête, j’ai le cœur brisé. C’est trop, j’en ai tellement dette maintenant.

“Où puis-je obtenir 8 000 £ pour ça maintenant? Je ne peux pas laisser ces gars s’en tirer comme ça.”

Un porte-parole de la police du Grand Manchester a déclaré: “Je peux confirmer que cela nous a été signalé et que les occupants du véhicule ont fui les lieux.

“Toute personne disposant d’informations à leur sujet doit nous contacter via LiveChat ou en appelant le 101 en citant l’incident 2069 du 15/09/2022.”

Si les appelants souhaitent rester anonymes, ils peuvent contacter Crimestoppers, un organisme de bienfaisance indépendant, au 0800 555 111.