Certains incidents de gentillesse et d’honnêteté ravivent votre foi en l’humanité et l’un de ces incidents s’est produit à Bengaluru lorsqu’un conducteur de pousse-pousse de 54 ans a rendu un sac contenant 2,6 lakh de roupies à un passager. Le commissaire de police (ouest) de Bengaluru, Sanjeev M Patil, pour avoir rendu un sac contenant de l’argent d’une valeur de 2,6 lakh à un passager auquel il appartenait, identifié comme étant Amit Kumar Pandey.

Le chauffeur, qui est originaire d’Anandpura près de KR Puram, a récupéré Pandey basé à Mumbai à Cottonpet et l’a déposé près du terrain d’Eidgah à Chamarajpet.Kumar, qui était parti après avoir déposé Pandey, ignorait la sacoche dans le siège et a pris un autre passager. qui voulait se faire déposer à Srinagar. L’autre passager, en chemin, a remarqué le sac oublié sur le siège et en a informé Kumar.

S’adressant aux médias, Kumar a déclaré qu’il avait réalisé que Pandey avait dû partir à la hâte car il avait oublié son sac. Kumar a d’abord déposé la passagère à Srinagar, puis est retourné à l’endroit où il avait déposé Pandey. Kumar se souvint que Pandey était entré dans un magasin, alors il rencontra le commerçant et s’enquit de Pandey. Le commerçant a appelé Pandey et après quelques minutes, Pandey est arrivé avec la police et Kumar lui a rendu le sac.

La police de Chamarajpet a déclaré que Pandey est un directeur d’une chaîne de fabrication de cadres photo basée à Mumbai et s’est rendu à Bengaluru pour collecter de l’argent auprès des clients. Un officier a déclaré qu’après avoir collecté de l’argent dans différents magasins, Pandey a gardé l’argent dans un sac mercredi. Pandey avait gardé ses affaires dans un sac et son argent dans un autre, après quoi il avait loué la voiture de Kumar le matin. Une fois arrivé à destination, Pandey a oublié de prendre le sac contenant de l’argent avec lui, ce qu’il a réalisé par la suite et s’est dirigé directement vers le poste de police de Chamarajpet.

Pandey était déjà au poste de police lorsqu’il a reçu l’appel téléphonique du commerçant, l’informant que Kumar l’attendait à la boutique. Le policier a dit que lorsqu’ils sont allés au magasin avec Pandey, ils ont trouvé Kumar qui les attendait avec le sac et ont demandé à Pandey de vérifier son sac devant eux. Après avoir trouvé l’argent intact, Pandey a donné à Kumar 3 000 Rs en récompense de son honnêteté. La police les a amenés tous les deux au poste et a rendu le sac à Pandey.

DCP Patil a félicité Kumar avec Rs 8 000 pour son acte d’honnêteté.