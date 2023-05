Un conducteur arrêté après qu’un camion s’est écrasé contre des barrières près de la Maison Blanche

La police a arrêté le conducteur d’un camion fourgon après que le véhicule s’est écrasé contre des barrières de sécurité sur Lafayette Square, à côté du terrain de la Maison Blanche.

L’hôtel voisin Hay Adams a été évacué à la demande des services secrets et certaines routes et allées piétonnes ont été fermées.

Un rapport de témoin a déclaré qu’après l’accident initial, le conducteur avait heurté les barrières une deuxième fois.

La police a arrêté le conducteur d’un camion fourgon lundi soir après que le véhicule a percuté des barrières de sécurité sur Lafayette Square, à côté du terrain de la Maison Blanche, a déclaré un porte-parole des services secrets américains.

« Il n’y a eu aucun blessé parmi les membres des services secrets ou de la Maison Blanche, et la cause et les circonstances de l’accident font toujours l’objet d’une enquête », a déclaré Anthony Guglielmi, chef des communications des services secrets américains, sur Twitter.

Certaines routes et allées piétonnes ont été fermées, ont indiqué les services secrets.

L’hôtel voisin Hay Adams a été évacué à la demande des services secrets, a rapporté le Washington Post, citant un responsable de l’hôtel.

La télévision WUSA a montré une vidéo en direct d’un camion U-Haul de type boîte arrêté le long d’une rangée de bornes en acier, avec des agents des forces de l’ordre en uniforme et un chien s’approchant du véhicule. Un robot télécommandé ouvrit la porte arrière du camion, révélant un chariot mais aucune autre cargaison évidente.

Après s’être écrasé, le conducteur a heurté les barrières une deuxième fois, a rapporté WUSA, citant un rapport de témoin.

Une brève vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre un U-Haul claquant dans les barrières à une courte distance pour ce que la personne qui l’affiche a dit que c’était la deuxième fois. Reuters n’a pas pu vérifier l’authenticité de la vidéo.

Un porte-parole du service d’incendie de Washington a déclaré qu’un appel était arrivé à 01h30 pour ce qui a été décrit comme une enquête sur un colis suspect.

« Toutes les unités sont prêtes à aider les forces de l’ordre pour tout ce dont elles ont besoin pour leur enquête », a déclaré le responsable de l’information publique Vito Maggiolo.

La police du métro de Washington a aidé d’autres agences sur les lieux, a déclaré le Washington Post, citant un porte-parole de la police.