Un conducteur américain met accidentellement le feu à une voiture en utilisant un désinfectant en fumant une cigarette

La pandémie de coronavirus a augmenté l’utilisation de désinfectants pour les mains, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d’incidents liés aux incendies en raison de leur utilisation à proximité de flammes. Un de ces accidents tragiques a eu lieu à Rockville après qu’un conducteur du Maryland a mis le feu à sa voiture par inadvertance après avoir utilisé un désinfectant en fumant une cigarette. Selon les pompiers, la voiture a été ravagée par les flammes. Le véhicule était une « perte totale » car l’incendie s’y est propagé plus tôt dans le mois, le 13 mai vers 17h30.

Partageant une vidéo effrayante de l’incident sur Twitter le 14 mai, le porte-parole en chef des services d’incendie et de secours du comté de Montgomery, Peter Piringer, a partagé les détails de l’incident. Une vidéo d’hélicoptère de la scène montre la voiture garée à l’extérieur du centre commercial Federal Plaza à Rockville, au nord de Washington DC, alors que les pompiers se précipitent pour déployer un tuyau pour éteindre les lourdes flammes allumées par la combinaison dangereuse. Le conducteur non identifié s’en est sorti sans brûlures graves et a été transporté à l’hôpital avec des brûlures mineures. Selon le responsable, les spectateurs présents sur les lieux ont appelé le 911 et le conducteur a souffert de « brûlures au 1er et au 2e degré aux mains et à l’intérieur des cuisses ».

Incendie d’un véhicule ICYMI (~ 530p) à Federal Plaza, 12200blk Rockville Pike, près de Trader Joe’s & Silver Diner, @mcfrs PE723, M723, AT723 & FM722 étaient sur les lieux (vidéo d’actualité hélicoptère) pic.twitter.com/TeAynaGsgp– Pete Piringer (@mcfrsPIO) 13 mai 2021

Alors que la cause des flammes fait l’objet d’une enquête, Pete déclare que « un désinfectant pour les mains et une cigarette allumée ont pris feu dans une voiture occupée », qu’il a décrit comme un « mauvais combo dans une zone non ventilée comme une voiture » dans le tweet.

(5/13) Rockville, MD, désinfectant pour les mains et feu de cigarette allumée dans une voiture occupée, le conducteur a pu s’échapper du véhicule tandis que les spectateurs ont appelé le 911. Le patient a souffert de brûlures NLT aux 1er et 2e degrés sur les mains et l’intérieur des cuisses transporté à l’hôpital https://t.co/eJEMD9ODwR pic.twitter.com/Eu9N5ytyvx– Pete Piringer (@mcfrsPIO) 14 mai 2021

Après que le chauffeur ait quitté le magasin, il a appliqué une « grande quantité de désinfectant dans ses mains », puis « des braises de cigarette dans sa bouche, un désinfectant enflammé et des vêtements ».

Le Center for Disease Control and Prevention a émis la sécurité incendie précautions pour l’utilisation de désinfectants pour les mains à base d’alcool. Le site Web indique que l’ABHS contient de l’alcool éthylique, qui est considéré comme un liquide inflammable, « s’évapore facilement à température ambiante en une vapeur inflammable ».

Les mêmes précautions de sécurité ont été émises parla Food and Drug Administration exhortant les gens à ne pas stocker les désinfectants près de la chaleur ou des flammes.

L’une des marques populaires de désinfectant pour les mains, Purell, a également averti ses consommateurs de le tenir à l’écart des sources d’inflammation et en fumant.

