Un conducteur adolescent condamné à une amende de 2 000 $ pour un accident qui a tué un instructeur bien-aimé du Collège Okanagan

Carlie Dawn Dudych avait 19 ans à l’époque où elle a conduit sa Chevy Tracker à travers la ligne médiane le long de l’autoroute 33 et sur le chemin de la moto de Steve Dahnert, un résident de Penticton, le jour de Thanksgiving 2020.

L’accident a tué Dahnert, un instructeur bien-aimé du Collège Okanagan.

Dudych allait à l’origine porter son cas en procès pour conduite sans précaution ni attention, mais a ensuite plaidé coupable à l’accusation qui relève de la loi sur les véhicules à moteur.

Le 14 novembre, à la Cour provinciale de Kelowna, Dudych a été condamné et condamné à une amende de 2 000 $ en vertu de la MVA. Le tribunal n’a imposé aucune interdiction ou restriction de conduire. Le tribunal n’a pas précisé pourquoi le véhicule de Dudych a traversé la circulation venant en sens inverse.

Homme de famille et enseignant au campus de Penticton de l’Okanagan College, la mort de Dahnert a eu un impact énorme à la fois sur sa famille très unie et sur sa famille de travail.

Les drapeaux du campus de Penticton ont été abaissés après avoir appris le décès de leur collègue. Dahnert était un instructeur de longue date des métiers OC et de l’apprentissage qui a commencé à enseigner au département des métiers électriques en juillet 2006.

Il a partagé ses connaissances et sa passion pour le métier avec d’innombrables étudiants au cours des 14 dernières années, a déclaré OC.

“Nous avons été profondément attristés d’apprendre la nouvelle du décès soudain de Steve. Il avait tellement de grandes compétences, a apporté une énergie incroyable au campus et était passionné par le partage de ses connaissances avec tout le monde. Il nous manquera beaucoup sur le campus de Penticton », a déclaré à l’époque le doyen régional Eric Corneau.

Le collège a créé un «prix d’apprentissage en électricité Steve Dahnert Memorial». Les dons pour le prix peuvent être faits à la Fondation du Collège Okanagan.

Sa fille Siobhan Wyman a organisé une collecte de sang commémorative au centre d’accueil pour personnes âgées de Penticton en octobre dernier pour honorer son père.

Wyman s’est fixé l’objectif de cinq dons de sang cette année en l’honneur de son père.

“Cela me fait me sentir proche de mon père, cela me fait penser qu’il serait fier de moi”, a déclaré Wyman. “Il était tellement passionné par ça, et c’est une si petite chose que je peux faire pour poursuivre sa passion, et c’est tellement nécessaire.”

Après l’accident, Dahnert a été transporté d’urgence à l’hôpital et a reçu du sang égal à la totalité du volume sanguin de son corps à plusieurs reprises dans le but de lui sauver la vie. Malheureusement, il a succombé à ses blessures plus tard dans la journée. Voir son père des deux côtés des dons a mis en évidence l’impact que peut avoir le don de sang.

“C’était une personne formidable et il aimait la vie et aimait les gens, il méritait tellement plus”, a déclaré Wyman.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail à : editor@pentictonwesternnews.com.

Ne manquez aucune histoire et recevez-les directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter de Penticton Western News.

@PentictonNews

newstips@pentictonwesternnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Crash de Newscar